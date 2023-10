Aufholjagd des USC Eichkögl in Unterzahl reicht gegen USC Sonnhofen/Rabenwald nicht für Punkte

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 08:55

Eichkögl und Sonnhofen/Rabenwald lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.





Schnelle und klare Führung

Daniel Bauernhofer brachte USC Sonnhofen/Rabenwald in der achten Spielminute in Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte der Gast den Vorsprung. Für ruhige Verhältnisse sorgte Samo Zalik, als er das 3:0 für Sonnhofen/Rabenwald besorgte (22.). Der Schiedsrichter schickte Leon Leustek von USC Raika Eichkögl dann mit glatt Rot vom Feld (36.). In der 39. Minute brachte Nejc Gabrsek das Netz für die Heimmannschaft zum Zappeln - trotz Unterzahl! Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Eichkögler Aufholjagd

Durchsetzungsstark zeigte sich USC Eichkögl, als Gabrsek (57.) und Markus Promitzer (63.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Wer hätte sich das gedacht! Mit einem Mann weniger holt die Kocijan-Truppe ein 1:3. Allerdings wird die Moral nicht belohnt. USC Sonnhofen/Rabenwald schoss in der 81. Minute das Tor zum 4:3. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und Eichkögl deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich USC Raika Eichkögl noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Mit drei Siegen und drei Niederlagen weist USC Eichkögl eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Eichkögl im Mittelfeld der Tabelle.

Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Sonnhofen/Rabenwald momentan auf dem Konto. USC Sonnhofen/Rabenwald erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Sonnhofen/Rabenwald setzte sich mit diesem Sieg von USC Raika Eichkögl ab und belegt nun mit 14 Punkten den dritten Rang, während USC Eichkögl weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Eichkögl tritt am Freitag, den 06.10.2023, um 19:30 Uhr, bei SV Hochwechsel Waldbach an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt USC Sonnhofen/Rabenwald SV C&P Frannach.

Stimme zum Spiel:

Anel Kocijan (Trainer Eichkögl): "Nach dem Fehlstart und der roten Karte ist meine Mannschaft aufgewacht und wurde leider für diese kämpferische Leistung nicht belohnt. Ein Lob an meine Mannschaft."

Aufstellungen:

USC Raiffeisen Eichkögl: Lukas Winter (K) - Daniel Quitt, Nejc Gabrsek, Fabian Brodtrager, Leon Leustek, Thomas Hödl - Manuel Brodtrager, Matija Durdek, Zan Horvat, Ervin Bevab, Markus Promitzer -



Ersatzspieler: Nicolas Kreuter, Anel Kocijan, Stephan Aminger, Antonio Josipovic, Patrick Groß, Armin Begic



Trainer: Anel Kocijan

USC Sonnhofen/Rabenwald:Christoph Pöttler - Richard Deibel, Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer, Benjamin Schweighofer (K) - Philipp Lembäcker, Daniel Bauernhofer, Mario Kreimer , BA, Elias Maritschnik - Samo Zalik, Rene Kainer



Ersatzspieler: Lukas Schweighofer, David Kohl, Rene Kainz, Samuel Wurzer, Marc Martin Brunnader, Julian Gleichweit



Trainer: Markus Neuhold

Oberliga Süd-Ost: USC Raika Eichkögl – USC Sonnhofen/Rabenwald, 3:4 (1:3)

81 Philipp Lembaecker 3:4

63 Markus Promitzer 3:3

57 Nejc Gabrsek 2:3

39 Nejc Gabrsek 1:3

22 Samo Zalik 0:3

14 Philipp Lembaecker 0:2

8 Daniel Bauernhofer 0:1

