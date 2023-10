SV Krottendorf setzt sich gegen SVH Waldbach durch

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 20:33

Bei SV Krottendorf gab es für SVH Waldbach nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:3. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Krottendorf enttäuschte die Erwartungen nicht.

Schnelle Führung

Benjamin Jonathan Krottmayer brachte Waldbach in der 18. Minute ins Hintertreffen. Vito Lapic erhöhte den Vorsprung von SV TRIOTRONIK Krottendorf nach 22 Minuten auf 2:0. Keine 30 Minuten waren gespielt, da musste Matthias Kaufmann vom Heimteam den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Kristof Sandor Nemeth einen weiteren Treffer für SV Krottendorf. Der tonangebende Stil von Krottendorf spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Für das 1:3 von SV Hochwechsel Waldbach zeichnete Mihael Sasko verantwortlich (68.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV TRIOTRONIK Krottendorf am Freitag trotz Unterzahl einen 3:1-Erfolg gegen SVH Waldbach.

SV Krottendorf hat nach dem souveränen Erfolg über Waldbach weiter die zweite Tabellenposition inne. Die Defensive von Krottendorf (acht Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Oberliga Süd-Ost zu bieten hat. Mit dem Sieg knüpfte SV Krottendorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SV TRIOTRONIK Krottendorf sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte.

SV Hochwechsel Waldbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SVH Waldbach führt mit zehn Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die bisherige Saisonbilanz von Waldbach bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach.

In Fahrt ist SV Hochwechsel Waldbach aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei Krottendorf dagegen läuft es mit momentan 19 Zählern wie am Schnürchen.

SV TRIOTRONIK Krottendorf tritt am kommenden Freitag bei SV Ada Anger an, SVH Waldbach empfängt am selben Tag USC Raika Eichkögl.

Stimme zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): Ein ganz bitteres Spiel für uns. Wir haben uns viel vorgenommen und waren auf die Stärken von Krottendorf eingestellt. Leider erwischte unser Tormann einen rabenschwarzen Tag und machte durch seine drei Fehler, den Krottendorfern die 3:0-Führung sehr leicht. Zweite Halbzeit versuchten wir alles, jedoch konnten wir auch aufgrund unserer schlechten Chancenverwertung und dem dazugehörigen Pech (Stangenschuss) leider nicht mehr wie den Anschlusstreffer erzielen. In den letzten Wochen hatten wir sehr turbulente Spiele. Leider kann man nach drei solchen individuellen Fehlern keine Punkte in der Oberliga holen. Schade, weil es eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe war und sonst extrem spannend geworden wäre."

Aufstellungen:

SV TRIOTRONIK KROTTENDORF:Marvin Ressel - Matthias Kaufmann, Mathias Kochauf (K) - Paul Proksch, Vito Lapic, Alexander Wiedenhofer, Ardi Bregovina, Kristof Sandor Nemeth, Jan Spranger, Florian Pösinger - Benjamin Jonathan Krottmayer



Ersatzspieler: Mario Lembacher, Elias Hiebler, Florian Fadinger, Sebastian Griebichler, Armin Weber



Trainer: Michael Heil

SVH Elektrotechnik Pfeifer Waldbach: Marcel Robert Spandl - Josip Zeba, Thomas Kandlhofer, Felix Kittinger, Sandro Pfeffer, Markus Rosenberger - Niko Maric, Oliver Grandits, Lukas Schmidt (K), Gabriel Hold - Tin Vukmanic



Ersatzspieler: Roland Santa, Mihael Sasko, Karlo Klaric, Benedikt Gesslbauer, Bruno Skaro



Trainer: Johannes Hofer , MEd

Oberliga Süd-Ost: SV TRIOTRONIK Krottendorf – SV Hochwechsel Waldbach, 3:1 (3:0)

68 Mihael Sasko 3:1

42 Kristof Sandor Nemeth 3:0

22 Vito Lapic 2:0

18 Benjamin Jonathan Krottmayer 1:0

