SC St. Margarethen/R. findet mit Sieg über TSV Kirchberg/R. zurück in der Spur

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 20:34

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SC St. Margarethen/R. mit 2:1 gegen Kirchberg/R. für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Die erste Halbzeit ist ereignisreich. Die Margarethener haben eine gute Top-Gelegenheit durch einen Handelfmeter. Die Kirchberger machen es besser: Christoph Rabl brachte TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. in der 33. Minute in Front - er wird per Kopf von Martin Färber bedient. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn.

Im zweiten Durchgang die kalte Dusche für die Kirchberger: Das 1:1 von St. Margarethen stellte Peter Anibas sicher (47.) - er zieht von der 16er-Kante ab und der Ball landet im Kasten. Philipp Hinteregger machte in der 54. Minute das 2:1 per Kopf des Gasts perfekt. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte SC St. Margarethen an der Raab die drei Zähler unter Dach und Fach.

Mit nur acht Treffern stellt TSV Kirchberg/R. den harmlosesten Angriff der Oberliga Süd-Ost. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Tabellenletzten alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war Kirchberg/R. in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

SC St. Margarethen/R. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und vier Pleiten. In den letzten fünf Partien ließ St. Margarethen zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

SC St. Margarethen an der Raab setzte sich mit diesem Sieg von TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. ab und nimmt nun mit acht Punkten den elften Rang ein, während TSV Kirchberg/R. weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Kirchberg/R. tritt am Samstag, den 07.10.2023, um 17:00 Uhr, bei Tus Greinbach an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt SC St. Margarethen/R. TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): "Aufgrund der zweiten Halbzeit geht die Niederlage leider in Ordnung. Gratulation nach Margarethen. Für uns heisst es jetzt die Kräfte bündeln um so schnell wie möglich die rote Laterne wieder abzugeben."

Aufstellungen:

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg:Julian Langer, Manuel Edlinger, Mario Unterweger (K), Peter Baumkircher, Patrik Hödl, Stephan Froschauer, Christoph Rabl, Fabian Eder, Daniel Loder, Matthias Pöltl, Martin Färber



Ersatzspieler: Daniel Marc Pfeifer, Fabian Hofer, Samuel Höfler, Dominik Posch, Julian Hermann, Mathias Kummer



Trainer: Michael Brottrager

St. Margarethen/R.: Jakob Johannes Kicker - Stefan Weitzer, Nico Neuhold - Patrick Doppelhofer, Paul Pronegg, Manuel Zöhrer, Marcello Hofer, Mario Pollhammer, Peter Anibas (K) - Stefan Horvath, Philipp Hinteregger



Ersatzspieler: DI Stefan Trummer, Max Rabensteiner, Moritz Rabensteiner, Alessandro Hofer, Julian Seidnitzer, Julian Baumgartner



Trainer: Andreas Mauser

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – SC St. Margarethen an der Raab, 1:2 (1:0)

54 Philipp Hinteregger 1:2

47 Peter Anibas 1:1

33 Christoph Rabl 1:0

