Torfestival: TUS Greinbach holt 0:2 beim SV Frannach auf

Details Montag, 02. Oktober 2023 21:34

SV C&P Frannach und Tus Greinbach lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.





Stadler trifft

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lukas Stadler sein Team in der fünften Minute. Samuel Schwarz machte in der 20. Minute das 2:0 von SV Frannach perfekt. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Gabor Simonfalvi zum 1:2 zugunsten von Greinbach (43.). Thomas Hopfer glich nur wenig später für Tus Greinbach aus (46.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Greinbach dreht auf

Im zweiten Durchgang startet Greinbach stärker. Markus Zarnhofer versenkte die Kugel zum 3:2 (70.). Damit haben die Gäste das Spiel tatsächlich gedreht. Daniel Neuhold von Frannach wurde in der 68. Minute mit der Gelb-Roten Karte belegt und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Kurz vor Ultimo war noch Benedikt Hofmann Wellenhof zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor der Heimmannschaft verantwortlich (85.). Schließlich strich Greinbach die Optimalausbeute gegen SV C&P Frannach ein.

SV Frannach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält Frannach den neunten Tabellenplatz bei. Die bisherige Saisonbilanz von SV C&P Frannach bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Tus Greinbach verbuchte drei Punkte und verließ damit die letzte Tabellenposition. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gasts ist deutlich zu hoch. 24 Gegentreffer – kein Team der Oberliga Süd-Ost fing sich bislang mehr Tore ein. Greinbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und vier Pleiten. Tus Greinbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Frannach tritt am kommenden Samstag bei USC Sonnhofen/Rabenwald an, Greinbach empfängt am selben Tag TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R.

Stimme zum Spiel:

Markus Haubenwallner (Sportlicher Leiter Frannach): "Im Grunde sind wir sehr enttäuscht, denn es muss zur Halbzeit eigentlich 4:0 für uns stehen. Wir haben durch den unnötigen Doppelschlag vor der Halbzeit den Gegner wieder zum Leben erweckt und einen das Spiel unverständlicherweise noch verloren."

Aufstellungen:

SV C&P Frannach: Marko Klasinc - Blaz Kores, Marko Malesevic, Daniel Neuhold, Klemens Hofmann Wellenhof (K) - Jakob Hofmann Wellenhof, Andreas Fejan, Lukas Stadler, Maximilian Zeisberger - Vito Gorza, Samuel Schwarz



Ersatzspieler: Hannes Rudman, Tobias Wedenig, Benedikt Hofmann Wellenhof, Marcel Krenn, Jonas Schwarz



Trainer: Ing. Rene Triller

Greinbach: Lorenz Ferstl - Bence Bekö, Gábor Simonfalvi, Leander Lengheim, Gerald Gleichweit (K), Manuel Lechner - Thomas Hopfer, Florim Gashi, Matthias Gleichweit, Lukas Mogg - Markus Zarnhofer



Ersatzspieler: Seyed Emad Hashemizadeh, Markus Reiterer, Alexander Ertl, Maximilian Grabner, Andreas Gruber, Matyas Varga



Trainer: Mag. Michael Noll

Oberliga Süd-Ost: SV C&P Frannach – Tus Greinbach, 3:4 (2:2)

85 Benedikt Hofmann Wellenhof 3:4

82 Manuel Lechner 2:4

70 Markus Zarnhofer 2:3

46 Thomas Hopfer 2:2

43 Gabor Simonfalvi 2:1

20 Samuel Schwarz 2:0

5 Lukas Stadler 1:0

