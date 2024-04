SV Anger stellt TUS Bad Waltersdorf ein Bein

Details Freitag, 19. April 2024 23:09

SV Ada Anger stellte TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 3:1 nach Hause. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Anger die Nase vorn. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 1:1 voneinander getrennt. Anger stellt dem überlegenen Tabellenführer somit ein Bein. Sollte Verfolger Krottendorf sein Spiel gewinnen, liegen die Thermenstädter plötzlich nur noch vier Punkte voran.

Führung für Anger

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Anger versteckt sich nicht, was Waltersdorf nicht so schmeckt. Vor 436 Zuschauern traf Alexander Kreimer zum 1:0 (30.) - toller Konter, den Alexander Kreimer mit einem Hammer aus kurzer Distanz im Tor versenkt. Mit der Führung im Rücken wollen die Angerer nachlegen, was auch gelingt. David Holzerbauer beförderte das Leder per direktem Eckball zum 2:0 von Anger über die Linie (37.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine.

Waltersdorf verkürzt

Im zweiten Durchgang ist Waltersdorf besser und will verkürzen, was auch gelingt. Christoph Pieber war es, der in der 76. Minute das Spielgerät im Gehäuse von SV Ada Anger unterbrachte - er trifft nach einem Eckball. Damit ist wieder Spannung drin. Die Gäste werfen alles nach vorne. Anstatt des Ausgleichs fällt dann das 3:1. Der Treffer von Sandro Feichtinger nach einem Corner in der 80. Minute sollte die Partie schließlich zugunsten der Angerer entscheiden. Schlussendlich verbuchte SV Anger gegen Bad Waltersdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Bei Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). SV Ada Anger hat nach dem souveränen Erfolg über Waltersdorf weiter die dritte Tabellenposition inne. SV Anger sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. In den letzten fünf Partien ließ Anger zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs.

14 Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf derzeit auf dem Konto. Mit sechs von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen haben die Gäste noch Luft nach oben.

Am nächsten Freitag reist SV Ada Anger zu FC Almenland, zeitgleich empfängt Bad Waltersdorf TSV Sparkasse Pöllau.

Stimme zum Spiel:

Nico Redolf (Trainer Anger): "Trotz der fußballerischen Klasse von Bad Waltersdorf war es von uns heute eine Leistung auf dem Punkt! Solche Gegner zu schlagen, ist keine Selbstverständlichkeit! In der Oberliga Süd/Ost hat einfach Jeder die Chance jeden zu schlagen! Drei Punkte, die am Ende des Tages absolut verdient in Anger bleiben, weil wir mehr Aufwand betrieben haben und in den entscheidenden Situationen die Moral bewiesen haben!"

Aufstellungen:

SV ADA Anger: Philipp Gissing, Lukas Heiling, David Holzerbauer, Alexander Kreimer (K), Sandro Feichtinger, Alexander Peter Pötz, David Lueger, Lukas Gaulhofer, Stefan Holzerbauer, Matthias Maximilian Scherr, Roland Kober



Ersatzspieler: Tobias Wilfling, Mario Holzerbauer, Anton Pfandl, Daniel Wetzelberger, Florian Hutter, Balthasar Berger



Trainer: Nico Redolfi

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Niklas Szabo, Christoph Pieber (K), Ognjen Davidovic, Niklas Frewein - Thomas Wotolen, Dominik Mild, Matthias Walter, Wolfgang Waldl - Michael Goger, Christoph Reichl



Ersatzspieler: Oliver Sommer, Tobias Ralf Smounig, Gabriel Antin, Philipp Sittsam, Moritz Eder



Trainer: Wolfgang Schalk

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 3:1 (2:0)

80 Sandro Feichtinger 3:1

76 Christoph Pieber 2:1

37 David Holzerbauer 2:0

30 Alexander Kreimer 1:0

