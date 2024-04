Von 3:0 auf 4:4 in Minute 94: Dramatik pur bei TSV Pöllau gegen TSV Kirchberg

Details Freitag, 19. April 2024 23:39

TSV Pöllau sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 4:4 hieß es am Ende. TSV Kirchberg/R. ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht. Das Hinspiel hatte der Gast erfolgreich gestalten und mit 1:0 gewinnen können.

Pöllau führt klar

Die Pöllauer starten stark ins Spiel. Martin Rodler brachte Pöllau in der elften Minute nach vorn. Bereits in der 13. Minute erhöhte Anton Stanic den Vorsprung des Schlusslichts. Florian Köck überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die Heimmannschaft (33.). Unglaublich, welchen Start ins Spiel die Pöllauer hinlegen. Man möchte meinen, die drei Punkte haben die Gerlitz-Mannen längst in der Tasche. Doch da irrt man, denn plötzlich schlägt Kirchberg zurück, denn plötzlich steht es noch vor der Pause 2:3. Eine starke Leistung zeigte Christoph Rabl, der sich mit einem Doppelpack für Kirchberg/R. beim Trainer empfahl (42./45.). Anstatt der klaren Führung hatte TSV Sparkasse Pöllau zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Kirchberg gleicht aus

Im zweiten Durchgang sollte es noch dicker kommen für die Pöllauer. Vorerst passiert aber nichts, ehe es dann die Schlussphase so richtig in sich hat. Durchsetzungsstark zeigte sich TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, als Michael Kölbl (80.) und Martin Färber (89.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Damit haben die Kirchberger das Spiel sensationell von 0:3 auf 4:3 gedreht und sind drauf und dran, das Spiel zu gewinnen. Für TSV Pöllau reichte es aber noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Kölbl den Ball in der Nachspielzeit zum 4:4 vom Elfmeterpunkt über die Linie schob (94.) Schließlich gingen Pöllau und TSV Kirchberg/R. mit einer Punkteteilung auseinander.

TSV Sparkasse Pöllau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Kirchberg/R. – TSV Pöllau bleibt weiter unten drin. Mit 45 Toren fing sich Pöllau die meisten Gegentore in der Oberliga Süd-Ost ein. Fünf Siege, ein Remis und 13 Niederlagen hat TSV Sparkasse Pöllau derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war TSV Pöllau in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Auf dem elften Platz der Hinserie nahm man von TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. wenig Notiz. Der aktuell erste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. TSV Kirchberg/R. liegt nun auf Platz fünf. Kirchberg/R. verbuchte insgesamt sieben Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Pöllau tritt am kommenden Freitag bei TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf an, TSV Kirchberg/R. empfängt am selben Tag USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung.

Stimme zum Spiel:

Christian Gerlitz (Trainer Pöllau): "Wir mussten heute vier Stammspieler inklusive dem Stammtormann vorgeben müssen. Trotzdem haben wir 3:0 geführt. Dann liegen wir plötztlich 3:4 hinten und kriegen in der Nachspielzeit einen Elfmeter. Für die Moral war der Ausgleich wichtig. Wir werden nicht aufhören, alles bis zum Schluss zu geben."

Aufstellungen:

TSV Sparkasse Pöllau: Adrian Krasniqi, Stefan Moosbrugger, Edmond Movsesyan, Christoph Derler, Michael Prasch, Michael Kölbl, Jannik Andiel, Florian Köck, Fabian Jurak, Anton Stanic, Martin Rodler (K)



Ersatzspieler: Alex Hofer, Markus Hofer, Julian Goger, Oliver Muhr



Trainer: Christian Gerlitz

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg: Christoph Hödl, Manuel Edlinger, Mario Unterweger (K), Peter Baumkircher, Fabian Hofer, Patrik Hödl, Stephan Froschauer, Christoph Rabl, Simon Puchner, Samuel Höfler, Martin Färber



Ersatzspieler: Julian Langer, Matthias Pöltl, Robin Faul, Fabian Eder, Daniel Loder, Leo Trummer



Trainer: Cristian Bisztriszki-Kovacs

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, 4:4 (3:2)

94 Michael Kölbl 4:4

89 Martin Färber 3:4

80 Eigentor durch Michael Kölbl 3:3

45 Christoph Rabl 3:2

42 Christoph Rabl 3:1

33 Florian Köck 3:0

13 Anton Stanic 2:0

11 Martin Rodler 1:0

