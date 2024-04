SV Krottendorf knackt USC Sonnhofen/Rabenwald und verkürzt Rückstand auf Rang 1

Details Sonntag, 21. April 2024 07:03

SV Krottendorf trug gegen Sonnhofen/Rabenwald einen knappen 1:0-Erfolg davon. Hundertprozentig überzeugen konnte Krottendorf dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte der Gast keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 6:1 gewonnen. Krottendorf nutzt damit den Umfaller von Leader Waltersdorf und kommt auf vier Punkte heran. Sieben Runden sind noch zu spielen.

Keine Treffer

Die Partie beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Die Sonnhofener haben zunächst mehr vom Spiel, können aus den sich ergebenden Möglichkeiten aber kein Tor machen. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Elfer wird gehalten

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Krottendorfern, die es jetzt wissen wollen. In der 59. Minute ist es passiert. Es gibt Elfmeter für die Gäste. Der Elfer wird zunächst gehalten, im Nachschuss versenkt Paul Proksch das Leder aber im Kasten. Trotz der Führung kann Krottendorf das Spiel nicht so richitg unter Kontrolle bringen. Die Gastgeber haben mehrere Top-Gelegenheiten, doch das Leder will nicht ins Tor. Das Spiel bleibt bis zur letzten Sekunde spannend, am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen SV TRIOTRONIK Krottendorf und USC Sonnhofen/Rabenwald aus.

Sonnhofen/Rabenwald führt mit 24 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

SV Krottendorf bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. Die Angriffsreihe von Krottendorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 44 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg baute SV Krottendorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV TRIOTRONIK Krottendorf zwölf Siege, drei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Der Motor von USC Sonnhofen/Rabenwald stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei Krottendorf, wo man insgesamt 39 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den zweiten Tabellenplatz belegt.

Am kommenden Sonntag tritt Sonnhofen/Rabenwald bei SV Hochwechsel Waldbach an, während SV TRIOTRONIK Krottendorf einen Tag zuvor Dietersdorfer USV Loipersdorf empfängt.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gösslbauer (Torwart Krottendorf): "Im großen und ganzen hatten wir mehr Spielanteile. Ich meine dass der Sieg in Ordnung geht, obwohl man sagen muss, dass das Spiel durch einen Elfmeter entschieden wurde. Wir sind natürlich froh darüber."

Aufstellungen:

USC Sonnhofen/Rabenwald: Lukas Schweighofer - Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer, Benjamin Schweighofer (K) - Rene Almbauer, Daniel Bauernhofer, Jan Mauerhofer, Elias Maritschnik, Kai Mauerhofer, Mario Kreimer - Rene Kainer



Ersatzspieler: Dominik Maierhofer, Tobias Baumgartner, Philipp Lembäcker, Rene Unterweger, Richard Deibel



Trainer: Bernd Kulmer

SV TRIOTRONIK KROTTENDORF: Patrick Gösslbauer (K) - Matthias Kaufmann, Armin Weber - Paul Proksch, Alexander Wiedenhofer, Marcel Niess, Nico Mandl, Jan Spranger, Florian Pösinger - Benjamin Jonathan Krottmayer, Robin Flechl



Ersatzspieler: Mario Lembacher, Vito Lapic, Artur Jndoyan, Sebastian Griebichler, Jakob Strobl



Trainer: Michael Heil

Oberliga Süd-Ost: USC Sonnhofen/Rabenwald – SV TRIOTRONIK Krottendorf, 0:1 (0:0)

61 Paul Proksch 0:1

