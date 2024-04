Tore in Minute 45 und 90: Tus Greinbach knackt SVH Waldbach

Details Sonntag, 21. April 2024 07:11

Greinbach gewann das Samstagsspiel gegen SVH Waldbach mit 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Tus Greinbach die Nase vorn. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit der Heimmannschaft beim 3:2 einen knappen Sieger gefunden.

Greinbach legt vor

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt. Waldbach hat Vorteile, doch auch Greinbach versteckt sich nicht. Der erste Durchgang neigte sich dem Ende zu, als dann der Außenseiter sogar in Führung liegt. Florian Fuchs war vor 204 Zuschauern erfolgreich - er drückt das Leder aus kurzer Distanz über die Linie. Greinbach nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Waldbach riskiert

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit haben die Waldbacher eine Top-Chance, können aus guter Position aber nicht treffen. Greinbach trifft dafür die Latte. Waldbach riskiert in der Schlussphase immer noch mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Man wird aber nicht belohnt - trotz mehrere sehr guter Chancen - im Gegenteil: Nico Gigl stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff in Folge eines Konters den Stand von 2:0 für Tus Greinbach her (90.). Letzten Endes holte Greinbach gegen Waldbach drei Zähler.

Tus Greinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf 14. Rang hielt sich Greinbach in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die erste Position inne. Im Klassement machte Tus Greinbach einen Satz und rangiert nun auf dem neunten Platz. Sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat Greinbach momentan auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Tus Greinbach seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

In der Tabelle liegt SV Hochwechsel Waldbach nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Die Gäste verbuchten insgesamt acht Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Am kommenden Freitag tritt Greinbach bei USC Raika Eichkögl an, während SVH Waldbach zwei Tage später USC Sonnhofen/Rabenwald empfängt.

Stimme zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen, gegen eine sehr gut spielende Greinbacher Mannschaft. In der Halbzeit haben wir dann ein paar Kleinigkeiten korrigiert und zweite Halbzeit dann viel dominanter agiert. Es war dann eine offene Partie, in der wir dann wirklich einige Riesenchancen zum Ausgleich ausgelassen haben. Alles in allem hat aber Greinbach mehr investiert und war griffiger in den Zweikämpfen, daher geht der Sieg für Greinbach auf jeden Fall in Ordnung."

Aufstellungen.

Greinbach: Christian Pötz - Bence Bekö, Alexander Ertl, Luka Jakopovic, Manuel Lechner - Matyas Varga, Thomas Hopfer, Gerald Gleichweit (K), Florian Fuchs, Lukas Mogg - Julian Konrad



Ersatzspieler: Lorenz Ferstl, Maximilian Grabner, Nico Gigl, Lukas Roland, Maximilian Zisser



Trainer: Martin Korherr

SVH Elektrotechnik Pfeifer Waldbach: Ivan Benko - Josip Zeba, Mario Lovre Vojkovic, Felix Kittinger, Markus Rosenberger - Niko Maric, Oliver Grandits, Lukas Schmidt (K), Stefan Zink - Tin Vukmanic, Sandro Pfeffer



Ersatzspieler: Roland Santa, Dominik Lueger, Gabriel Hold, Mark Szakos



Trainer: Arrigo Kurz , MSc

Oberliga Süd-Ost: Tus Greinbach – SV Hochwechsel Waldbach, 2:0 (1:0)

90 Nico Gigl 2:0

45 Florian Fuchs 1:0

