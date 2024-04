Zuerst Elfer gehalten, dann Treffer in Minute 92: USV Hartberg/U. rettet Punkt gegen SV Frannach

Details Sonntag, 21. April 2024 07:22

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung und SV C&P Frannach 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war Frannach mitnichten. SV Frannach kam gegen USV Hartberg/U. zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel war unentschieden mit 2:2 geendet.

Die Hartberger finden gut ins Spiel. Frannach tut sich hingegen zunächst etwas schwer im Spiel nach vorne. Für Treffer reicht es vorerst aber ohnehin nicht, auch nicht für die Hartberger. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, führen plötzlich die Gastgeber. Niklas Mogg brachte sein Team in der 39. Minute mit einem Gurkerl nach vorn. Zur Pause reklamierte Hartberg/U eine knappe Führung für sich.

Im zweiten Durchgang startet Frannach stärker und dreht das Spiel prompt. In der 55. Minute brachte Lukas Stadler den Ball im Netz des Gastgebers unter. Andreas Fejan versenkte die Kugel zum 2:1 (57.). Damit laufen jetzt die Hartberger einem Rückstand hinterher. Dann avanciert der Goalie der Hartberger zum Mann des Spiels - Lebenbauer hält nämlich einen Elfer und verhindert das 1:3. Und tatsächlich sollten es letztlich die Gastgeber sein, die zumindest einen Punkt ins Ziel retten. Mogg drückt das Leder in der dritten Minute der Nachspielzeit über die Linie. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich USV Hartberg/U. und SV C&P Frannach schließlich mit einem Remis.

Hartberg/U muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung die Hinserie auf Platz acht abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt USV Hartberg/U. aktuell den dritten Rang. Hartberg/U bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Sieben Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte USV Hartberg/U. seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SV Frannach in der Tabelle auf Platz zehn. Die Gäste verbuchten insgesamt sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen.

Am nächsten Freitag reist Hartberg/U zu TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, zeitgleich empfängt Frannach SC St. Margarethen an der Raab.

Stimme zum Spiel:

Rene Triller (Trainer Frannach): "Erste Halbzeit haben wir uns mit unnötigen hohen Bällen das Leben selber schwer gemacht. Zweite Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert und uns in der Hälfte des Gegners festgesetzt. Nachdem wir das Spiel gedreht haben, konnten wir leider einen Elfmeter nicht verwandeln. Das wäre wahrscheinlich die Entscheidung gewesen. Leider haben wir mit einer Aktion des Gegners in Minute 92 den Sieg noch aus der Hand gegeben."

Aufstellungen:

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Marc Hörzer, Leo Kosaric - Josef Pöltl, Marin Tabakovic, Martin Mogg, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer (K), Justin Lukas Nowotny, Moritz Ertl - Jakob Mogg



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Elvis Mehmeti, Josua Oprea, Patrick Pichlbauer, Florian Kittinger, Fabian Kugl



Trainer: Patrick Gruber

SV C&P Frannach: Marko Klasinc - Blaz Kores, Marko Malesevic, Klemens Hofmann Wellenhof (K) - Jakob Hofmann Wellenhof, Andreas Fejan, Lukas Stadler, Maximilian Zeisberger - Christofer Koschatzky, Marcel Krenn, Samuel Schwarz



Ersatzspieler: Lukas Suppan, Tobias Wedenig, Benedikt Hofmann Wellenhof, Florian Lenz, Andre Kurzmann, Jonas Schwarz



Trainer: Ing. Rene Triller

Oberliga Süd-Ost: USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung – SV C&P Frannach, 2:2 (1:0)

92 Niklas Mogg 2:2

57 Andreas Fejan 1:2

55 Lukas Stadler 1:1

39 Niklas Mogg 1:0

