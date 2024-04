Derby vor 500 Fans: SC St. Margarethen/R. schlägt USC Eichkögl

Details Sonntag, 21. April 2024 10:58

SC St. Margarethen/R. gewann das Derby am Samstag vor mehr als 500 Fans gegen USC Eichkögl mit 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich St. Margarethen die Nase vorn. Eichkögl hatte das Hinspiel gegen SC St. Margarethen an der Raab mit 2:0 gewonnen.

Spannendes Match

Die Gastgeber finden gut ins Spiel und es sollte nicht lange dauern, ehe sie mit 1:0 in Führung gehen. Es gibt Elfmeter für die Heimischen: Eine Flanke von Weitzer geht zu weit und Doppelhofer holt sich den Ball am anderen Ende des Sechzehners, der Verteidiger agiert ungeschickt und steigt Doppelhofer noch im Sechzehner auf die Achillesferse. Peter Anibas trat an und brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingt. Marcello Hofer versenkte die Kugel zum 2:0 für SC St. Margarethen/R. (16.) - Anibas bringt eine Flanke von links und Hofer trifft mit einem Flugkopfball ins lange Eck. Mit dem 3:0 durch Stefan Weitzer schien die Partie bereits in der 22. Minute mit der Heimmannschaft einen sicheren Sieger zu haben - Smounig spielt aus dem Sechzehner zurück auf Weitzer, er zieht ab und haut den Ball ins linke Kreuzeck. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Fabian Brodtrager in der 30. Minute - Gestocher im Sechzehner nach einem Eckball, Brodtrager kommt zum Ball und schiebt ihn über die Linie. Die Hintermannschaft von USC Raika Eichkögl ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Eichkögl riskiert

Im zweiten Durchgang agiert Eichkögl offensiver. Das 2:3 des Gasts bejubelte Spielertrainer Anel Kocijan (63.) - er versenkt einen Freistoß direkt im Kasten. Damit ist wieder Spannung drin. In der 69. Minute brachte Stefan Horvath das Netz für St. Margarethen zum Zappeln - damit steht es 4:2. Pronegg läuft auf den Sechzehner zu und spielt Horvath in den Lauf, Winter kommt aus seinem Tor und Horvath hebt den ball am Torwart vorbei ins Tor. In derselben Minute hatte Matija Durdek von USC Eichkögl die Ampelkarte kassiert. In der Schlussphase hat Eichkögl noch zwei Möglichkeiten: Zunächst bringt Kocijan einen eckball auf die zweite Stange und Bevab übernimmt per Kopf, Weitzer duckt sich weg und der ball geht an die Stange. Dann versucht er es wieder mit einem direkten Freistoß, doch dieses Mal hält der Goalie. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte SC St. Margarethen an der Raab gegen Eichkögl.

Die drei Punkte brachten für SC St. Margarethen/R. keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. St. Margarethen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten.

Wann bekommt USC Raika Eichkögl die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SC St. Margarethen an der Raab gerät man immer weiter in die Bredouille. In der Verteidigung von USC Eichkögl stimmt es ganz und gar nicht: 42 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur fünf Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Eichkögl alles andere als positiv. SC St. Margarethen/R. hat die Krise von USC Raika Eichkögl verschärft. USC Eichkögl musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Am nächsten Freitag reist St. Margarethen zu SV C&P Frannach, zeitgleich empfängt Eichkögl Tus Greinbach.

Stimmen zum Spiel:

Jakob Färber (Trainer St. Margarethen): "Heute hat alles gepasst: Einstellung, Zweikampfverhalten und der unbedingte Siegeswille. So gewinnt man ein Derby zu Hause. Mein Glückwunsch geht an die Mannschaft. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Leistung und der Sieg ist auch absolut verdient."

Anel Kocijan (Spielertrainer Eichkögl): "Die Niederlage gerade im Derby tut sehr weh. Meine Jungs haben alles gegeben, alles reingeworfen. Auch das Spielglück fehlt etwas. Wir hätten das Spiel vielleicht sogar drehen können. Aber okay, wir müssen positiv bleiben. Nächste Woche brauchen wir drei Punkte."

Aufstellungen:

St. Margarethen/R.: Jakob Johannes Kicker - Stefan Weitzer, Florian Janisch, Alessandro Hofer - Patrick Doppelhofer, Paul Pronegg, Manuel Zöhrer, Marcello Hofer, Mario Pollhammer, Peter Anibas (K) - Ralph Johann Smounig



Ersatzspieler: Christoph Weißenbacher, Moritz Rabensteiner, Stefan Horvath, Lukas Melnizky, Max Rabensteiner, Julian Baumgartner



Trainer: Jakob Färber

USC Raiffeisen Eichkögl: Lukas Winter (K) - Daniel Quitt, Thomas Hödl, Fabian Brodtrager, Justin Gjergji - Manuel Brodtrager, Matija Durdek, Ervin Bevab, Markus Promitzer, Sombat Spieß - Anel Kocijan



Ersatzspieler: Nicolas Kreuter, Stephan Aminger, Antonio Josipovic, Mirza Ramic, Samuel Balak, Armin Begic



Trainer: Anel Kocijan

Oberliga Süd-Ost: SC St. Margarethen an der Raab – USC Raika Eichkögl, 4:2 (3:1)

69 Stefan Horvath 4:2

63 Anel Kocijan 3:2

30 Fabian Brodtrager 3:1

22 Stefan Weitzer 3:0

16 Marcello Hofer 2:0

14 Peter Anibas 1:0

