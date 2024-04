Offener Schlagabtausch zwischen FC Almenland und Anger

Details Samstag, 27. April 2024 09:18

Am Freitag trennten sich FC Almenland und SV Anger unentschieden mit 2:2. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich FC Almenland vom Favoriten. Anger war beim 3:1 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Blitzstart von Almenland

FC Almenland ging durch Michael Vorraber in der siebten Minute in Führung. Alexander Kreimer war zur Stelle und markierte das 1:1 von SV Ada Anger (17.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause.

Anger gleicht wieder aus

Vorraber brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von FC Almenland über die Linie (52.). Für das 2:2 von SV Anger zeichnete Alexander Peter Pötz verantwortlich (66.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich FC Almenland und Anger die Punkte teilten.

FC Almenland bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf. Sechs Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang FC Almenland auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Bei SV Ada Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (50). Der Gast belegt mit 35 Punkten den dritten Tabellenplatz. SV Anger verbuchte insgesamt elf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Anger etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte SV Ada Anger.

FC Almenland tritt am kommenden Freitag bei TSV Sparkasse Pöllau an, SV Anger empfängt am selben Tag Dietersdorfer USV Loipersdorf.

Stimme zum Spiel:

Nico Redolfi (Sportlicher Leiter Anger): "Ein Spiel, das auf beide Seite kippen hätte können! Almenland war von Beginn da, das haben wir in der 1. Halbzeit etwas versäumt, den einen Schritt in den entscheidenden Situationen waren wir einfach zu spät! Die Spielweise von Almenland war sehr diszipliniert und extrem schnell nach vorne, vor allem die dynamische Offensive des FC Almenland hat unsere Defensive richtig gefordert! Für uns war es somit schwer, richtig ins Spiel zu kommen! Dennoch haben wir zweimal einen Rückstand egalisieren können, tolle Moral unserer Mannschaft! Ein Punkt, den wir gerne aus dem Almenland mitnehmen! Spielerisch waren wir einen Tick besser, aber schöner Fußball entscheidet ja bekanntlich keine Spiele! Da war Almenland schon sehr griffig!"

Oberliga Süd-Ost: FC Almenland – SV Ada Anger, 2:2 (1:1)

66 Alexander Peter Pötz 2:2

52 Michael Vorraber 2:1

17 Alexander Kreimer 1:1

7 Michael Vorraber 1:0

