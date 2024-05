SV Anger triumphiert mit 4:1 gegen Dietersdorf/Loipersdorf

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:59

Am Freitagabend lieferten sich SV Anger und Dietersdorf/Loipersdorf ein packendes Duell, das mit einem deutlichen 4:1-Sieg für die Heimmannschaft endete. SV Anger zeigte eine dominante Leistung, während Dietersdorf/Loipersdorf trotz eines Aufbäumens in der zweiten Halbzeit den Kürzeren zog. Die Partie war geprägt von spannenden Momenten und zeigte, warum Fußball so faszinierend ist.

Erste Halbzeit: Anger legt stark los

Der Anpfiff erfolgte pünktlich, und beide Teams starteten energisch in die Partie. Die ersten Minuten waren von einem flotten Spiel geprägt, bei dem beide Seiten versuchten, sich einen Vorteil zu erarbeiten. Anger machte früh deutlich, dass sie das Spiel dominieren wollten, was sich in der 31. Minute auszahlte. Ein spektakulärer Fallrückzieher von Daniel Wetzelberger brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung, nachdem der Torhüter von Dietersdorf/Loipersdorf den Ball nicht festhalten konnte. Davor hatte der Gast bereits eine Doppelchance, die aber nicht zum Tor führte. Mit der Führung im Rücken wollten die Angerer nachlegen, doch Kreimer vergibt aus guter Position - der Verteidiger konnte gerade noch klären. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, baute Anger die Führung durch einen kraftvollen Kopfball von Alexander Kreimer nach einem Eckball auf 2:0 aus. Kurz darauf war es dann aber so weit. Die Mannschaft aus Dietersdorf/Loipersdorf versuchte, ins Spiel zu finden, doch Anger beherrschte das Mittelfeld und ging verdient mit einer Führung in die Pause.

Zweite Halbzeit: Anger setzt sich durch

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchte Dietersdorf/Loipersdorf, den Druck zu erhöhen, und es gab einige gute Momente für die Gäste. Die besseren Chancen hatte aber Anger: Pötz in dieser Phase mit einem genialen Pass auf Wetzelsberger, der Verteidiger Grätsche jedoch in höchster Not dazwischen. Dann erneut Anger: Holzerbauer bekommt einen Ball von Raser, er trifft jedoch erneut falsche Entscheidung und entscheidet sich für den Abschluss, obwohl Pötz und Pfandl im Zentrum völlig blank standen. Doch Anger ließ nicht nach und erzielte in der 64. Minute das 3:0 durch Alexander Peter Pötz, der sich als eiskalter Vollstrecker erwies. Dietersdorf/Loipersdorf gab jedoch nicht auf und konnte in der 67. Minute durch Michael Tieber auf 3:1 verkürzen, was die Partie kurzzeitig wieder spannend machte. Er lässt seine Klasse aufblitzen, nimmt den Ball perfekt an und schließt stark ab. Wenige Augenblicke später hat der Stürmer Pech, indem der Ball nur an die Innenstange geht. Die Gäste hatten in dieser Phase des Spiels sogar die Chance, weiter zu verkürzen, doch zwei Schüsse landeten nur am Pfosten.

Dann muss Angers Goalie Gissing in höchster Not klären. Das wäre das 2:3 gewesen. In der 77. Minute ist es Jakupovic, der nach einem starken Solo die Außenlinie entlangläuft, den Ball zur Mitte bringt, wo der Ball schließlich an die Stange gesetzt wird. Anger ließ sich jedoch nicht beirren und machte in der 79. Minute alles klar, als Pötz nach einem fantastischen Pass von Raser zum 4:1 traf. Das Tor verwandelte das Stadion in ein Tollhaus und besiegelte den verdienten Sieg für SV Anger. In den Schlussminuten des Spiels gab es noch einige Wechsel und eine vermeintliche Chance für Anger, die jedoch aufgrund einer Handspielentscheidung nicht zählte. Das Spiel endete schließlich mit einem hochverdienten 4:1-Erfolg für SV Anger, das damit den dritten Platz in der Tabelle festigte, während Dietersdorf/Loipersdorf im Mittelfeld verbleibt.

Stimme zum Spiel:

Nico Redolfi (Trainer Anger): "Die heutige Leistung trotz wichtiger Ausfälle, die Moral und Körpersprache unserer Spieler war unglaublich! Wir haben als wahre Einheit am Platz agiert und jeder ist für den anderen gelaufen, Meter um Meter!

So haben wir in vielen Phasen das Spiel von Loipersdorf zerstört und in den Situationen, wo sie trotzdem Lösungen fanden, war das Glück auf unserer Seite, aber auch das muss man sich ja bekanntlich erarbeiten! Die Richtung stimmt auf jeden Fall und wir freuen uns alle auf das Derby gegen Krottendorf kommende Woche!"

Aufstellungen:

SV ADA Anger: Philipp Gissing - Philip Kothgasser, Thomas Raser - David Holzerbauer, Alexander Kreimer (K), Sandro Feichtinger, David Lueger, Matthias Maximilian Scherr - Alexander Peter Pötz, Stefan Holzerbauer, Daniel Wetzelberger



Ersatzspieler: Tobias Wilfling, Anton Pfandl, Bernhard Kerschenbauer, Florian Hutter, Balthasar Berger



Trainer: Nico Redolfi

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer (K), Felix Donner, Michael Tieber, Adam Jakupovič, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, Stefan Erkinger, Manuel Holler, Vinko Cerovec, Christoph Lederer



Ersatzspieler: Johannes Weiß, Marcel Kern, Alexander Radl, Alex Kanalas, Stefan Andjelic, Kevin Janisch



Trainer: Stefan Ortauf

Oberliga Süd-Ost: Anger : DUSV - 4:1 (2:0)

79 Alexander Peter Pötz 4:1

67 Michael Tieber 3:1

64 Alexander Peter Pötz 3:0

42 Alexander Kreimer 2:0

31 Daniel Wetzelberger 1:0

