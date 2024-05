Waldl glänzt mit Viererpack: TUS Bad Waltersdorf demontiert SC St. Margarethen/R.

Details Sonntag, 12. Mai 2024 07:24

Im Rahmen der 22. Runde der Oberliga Süd-Ost zeigte die TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf eine beeindruckende Leistung und besiegte den SC St. Margarethen an der Raab klar mit 5:0. Von Anfang an dominierte Bad Waltersdorf das Spiel, unterstützt durch eine herausragende Performance von Wolfgang Waldl, der vier Tore beisteuerte und das Spiel maßgeblich entschied. Bad Waltersdorf baut die Tabellenführung auf fünf Punkte aus, nachdem Krottendorf gegen Anger verloren hat.

Anfängliche Dominanz und frühe Führung

Das Spiel begann energisch mit einem Anpfiff, der sofort die Richtung vorgab. Bad Waltersdorf ergriff die Initiative, während St. Margarethen versuchte, durch schnelle Konter gefährlich zu werden. Doch die ersten Minuten gehörten ganz den Hausherren. Bereits in der 22. Minute erzielte Wolfgang Waldl das erste Tor durch einen kreativen Freistoß, der durch eine Slapstick-Einlage der Gäste begünstigt wurde. Nur elf Minuten später, in der 33. Minute, demonstrierte Waldl erneut seine Klasse, indem er einen Volley aus 20 Metern direkt im Netz versenkte und damit das 2:0 markierte.

Zweite Halbzeit: Waldls Show und Gogers Beitrag

Nach der Pause, in der Bad Waltersdorf bereits mit 2:0 führte, ließ ihre Intensität nicht nach. Die Heimmannschaft erhöhte den Druck weiter, was in der 70. Minute zum dritten Tor führte. Michael Goger traf mit einem präzisen Schuss ins lange Eck zum 3:0. Die Entscheidung war gefallen, doch das war nicht das Ende der Torflut. In der 83. Minute verwandelte Waldl einen Elfmeter souverän und sicherte sich damit einen Hattrick. Nur sechs Minuten später, in der 89. Minute, setzte derselbe Spieler mit einem spektakulären Schuss aus 45 Metern ins linke Kreuzeck den Schlusspunkt zum 5:0.

Diese beeindruckende Leistung ließ St. Margarethen keine Chance, ins Spiel zu finden. Obwohl sie einige Versuche unternahmen und zu Beginn der Partie aktiv waren, konnten sie die soliden Verteidigungsreihen von Bad Waltersdorf nicht durchbrechen. Insbesondere die Abwehr um Torhüter Georg Kraus zeigte sich stabil und ließ kaum ernsthafte Chancen zu.

Der Schlusspfiff besiegelte das Ende eines Spiels, das von der taktischen Überlegenheit und der individuellen Klasse eines Spielers geprägt war. Bad Waltersdorf bestätigte mit diesem Sieg ihre Ambitionen in der Liga und hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den Zuschauern. Wolfgang Waldl wurde zurecht zum Spieler des Spiels gekürt, nachdem er das Spiel fast im Alleingang entschieden hatte. St. Margarethen muss sich von dieser Niederlage erholen und auf die nächsten Spiele konzentrieren, um zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Heute waren es verdiente drei Punkte. Jetzt heißt es konzentriert arbeiten, es warten noch harte Spiele auf uns."

Aufstellungen:

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser, Niklas Frewein - Thomas Wotolen, Dominik Mild, Matthias Walter, Wolfgang Waldl - Michael Goger, Philipp Schaffer (K)



Ersatzspieler: Oliver Sommer, Tobias Ralf Smounig, Niklas Szabo, Michael Adler, Moritz Eder



Trainer: Wolfgang Schalk

St. Margarethen/R.: Jakob Johannes Kicker - Nico Neuhold, Florian Janisch, Alessandro Hofer, Julian Baumgartner - Patrick Doppelhofer, Manuel Zöhrer, Marcello Hofer, Mario Pollhammer, Peter Anibas (K) - Ralph Johann Smounig



Ersatzspieler: Christoph Weißenbacher, Stefan Weitzer, Moritz Rabensteiner, Max Rabensteiner



Trainer: Jakob Färber

Oberliga Süd-Ost: Waltersdorf : St. Margarethen - 5:0 (2:0)

89 Wolfgang Waldl 5:0

83 Wolfgang Waldl 4:0

70 Michael Goger 3:0

33 Wolfgang Waldl 2:0

22 Wolfgang Waldl 1:0

