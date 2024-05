SV Anger triumphiert in hitziger Partie gegen SV Krottendorf

Details Sonntag, 12. Mai 2024 07:29

In einem spannungsgeladenen Match der 22. Runde der Oberliga Süd-Ost konnte der SV Ada Anger gegen den SV Triotronik Krottendorf einen deutlichen 3:1 Sieg einfahren. Die Begegnung im Triotronik Stadion zeigte von Beginn an eine hohe Intensität und bot den Zuschauern reichlich Toraktionen und packende Duelle.

Frühe Führung und konstante Dominanz von Anger

Bereits in der 8. Minute setzte der SV Anger ein starkes Zeichen. Ein präziser Pass auf Roland Kober, der vor dem Tor mit Präzision zum 0:1 verwandelte, brachte die Gäste früh in Führung. Dieser frühe Treffer gab dem Team von Anger zusätzliches Selbstvertrauen, was sich nur wenige Minuten später auszahlte. In der 26. Minute konnte Roland Kober nach einer hervorragenden Vorarbeit erneut für Anger treffen und den Vorsprung auf 2:0 ausbauen.

Der SV Krottendorf, sichtlich bemüht, den Rückstand aufzuholen, erzielte in der 32. Minute durch Jan Spranger den Anschlusstreffer zum 1:2. Die Mannschaft zeigte Kampfgeist und versuchte, das Spielgeschehen zu ihren Gunsten zu wenden, was jedoch durch eine starke Defensive von Anger verhindert wurde.

Entscheidende Phase in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause, in der beide Teams ihre Strategien anpassten, ging das energiegeladene Spiel weiter. Anger behielt die Oberhand und konnte in der 77. Minute durch Alexander Kreimer, der nach einem brillanten Zusammenspiel von Gaulhofer und Kober den Ball ins Netz legte, den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellen. Dieses Tor zum 3:1 versetzte die Fans von Anger in Ekstase und ließ die Hoffnungen von Krottendorf auf ein Comeback schwinden.

In den folgenden Minuten versuchte Krottendorf verzweifelt, den Druck zu erhöhen und kam zu einigen Chancen. Ein besonders bemerkenswerter Moment war der Schuss von Startnummer 7 in der 85. Minute, der allerdings sein Ziel verfehlte und für Heiterkeit unter den Zuschauern sorgte, da der Ball weit über das Fangnetz hinausgeschossen wurde.

Trotz einiger spannender Momente und intensiver Duelle, besonders zwischen Gaulhofer und Flechl, konnte Krottendorf den Abwehrriegel von Anger nicht durchbrechen. Das Spiel endete schließlich nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SV Anger.

Mit diesem Ergebnis festigt SV Ada Anger seine Position in der Oberliga Süd-Ost und hinterlässt eine starke Botschaft an die Konkurrenz. Der SV Krottendorf muss sich hingegen nach dieser Niederlage neu aufstellen, um in den kommenden Spielen wieder zu alter Form zurückzufinden.

Patrick Gösslbauer (Torwart Krottendorf): "Wir fanden über die 90 Minuten nie richtig ins Spiel und mussten immer einen Rückstand hinterherlaufen. Anger hat das sehr gut gemacht, waren präsenter in den Zweikämpfen, und machten aus 3 Chancen 3 Tore. Trotzdem ist unsere Saison bislang sehr gut und der dritte Platz, den Anger belegt ist, noch immer 4 Punkte hinter uns. Wir werden die Saison mindestens als Zweiter abschließen - davon bin ich überzeugt!"

Oberliga Süd-Ost: Krottendorf : Anger - 1:3 (1:2)

77 Alexander Kreimer 1:3

32 Jan Spranger 1:2

26 Roland Kober 0:2

8 Roland Kober 0:1

