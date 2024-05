Überragender Sieg für TSV Kirchberg/R. gegen Tus Greinbach

Details Sonntag, 12. Mai 2024 22:35

Im Rahmen der 22. Runde der Oberliga Süd-Ost zeigte der TSV Kirchberg/R. eine beeindruckende Leistung gegen Tus Greinbach. Mit einem dominanten 6:0-Endstand demonstrierte das Heimteam seine Überlegenheit und sorgte für klare Verhältnisse auf dem Platz.

Frühe Führung und kontinuierliche Dominanz

Das Spiel begann energisch mit einem schnellen Tor von Martin Färber in der 6. Minute, der nach einer Ecke die Führung für Kirchberg erzielte - Corner vom Pöltl und Färber trifft mit dem Kopf. Davor hatte Mogg eine Top-Chance für Greinbach. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den Rest des Spiels, in dem TSV Kirchberg/R. die Kontrolle behielt. In der 15. Minute verdoppelte Daniel Loder nach einer schönen Aktion und einem Pass von Eder von der Grundlinie in den Rückraum die Führung durch einen gekonnten Abschluss, nachdem er von Eder ideal bedient wurde. Nur 12 Minuten später, in der 27. Minute, baute Christoph Rabl die Führung per Abstauber weiter aus. Rabl bewies seine Torjägerqualitäten und nutzte eine weitere Ecke, um den Ball im Netz unterzubringen.

Zweite Halbzeit: Kirchberg schließt ab

Nach der Pause ließ die Intensität von TSV Kirchberg/R. nicht nach. In der 67. Minute traf Christoph Rabl per Kopf Die Hoffnungen von Tus Greinbach auf eine Wende wurden zusehends geringer, und die Frustration war deutlich spürbar.

In den letzten Minuten des Spiels sorgte Jan Stiegler für den Schlusspunkt. Nach einer flüssigen Kombination über die rechte Seite und einer halbhohen Flanke, zeigte Stiegler in der 85. Minute einen überlegten Abschluss und schoss das sechste und letzte Tor des Spiels. Dieser Treffer besiegelte den endgültigen 6:0-Sieg für TSV Kirchberg/R. und unterstrich die Dominanz des Heimteams während des gesamten Spiels.

Mit diesem beeindruckenden Sieg festigt der TSV Kirchberg/R. seine Position in der Liga und sendet ein klares Signal an die Konkurrenz. Für Tus Greinbach hingegen war dieses Spiel eine deutliche Erinnerung daran, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt, um sich in der Liga zu behaupten. TSV Kirchberg/R. verließ das Spielfeld mit gestärktem Selbstvertrauen und bereit für die kommenden Herausforderungen in der Oberliga Süd-Ost.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): "Ein absolut versienter Sieg. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Man merkt dass alle mit großem Spaß am Feld stehen und sich heute mit einer super Leistung und 6 Toren belohnt haben.“

Oberliga Süd-Ost: Kirchberg/R. : Greinbach - 6:0 (4:0)

85 Jan Stiegler 6:0

67 Christoph Rabl 5:0

34 Christoph Rabl 4:0

27 Christoph Rabl 3:0

15 Daniel Loder 2:0

6 Martin Färber 1:0

