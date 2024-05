USC Eichkögl gibt überlebenswichtigen Sieg gegen SV Krottendorf aus der Hand

Details Samstag, 18. Mai 2024 00:04

In einem packenden Match der 23. Runde in der Oberliga Süd-Ost standen sich USC Raika Eichkögl und SV TRIOTRONIK Krottendorf gegenüber. Vor den Augen leidenschaftlicher Fans lieferten sich beide Teams ein intensives Duell, das mit einem 2:2 Unentschieden endete. Die Heimmannschaft, USC Eichkögl, dominierte die erste Hälfte mit einem 2:0 Vorsprung, doch SV Krottendorf zeigte Charakter und erkämpfte sich in der zweiten Halbzeit ein verdientes Remis. Damit liegen drei Runden vor Schluss die letzten vier Vereine der Tabelle nur vier Punkte auseinander. Noch dramatischer ist es zwischen Platz 11 und 13 - nur ein Punkt trennt die drei Klubs. Eichkögl, das den Siege gegen Krottendorf gut gebrauchen hätte können, ist Vorletzter und akut abstiegsgefährdet.

Starker Auftakt für Eichkögl

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als USC Eichkögl gleich zu Beginn die Initiative ergriff. Bereits in der 31. Minute konnte Sombat Spieß für die Gastgeber den Führungstreffer erzielen. Nach einer präzisen Flanke und einem kurzen Durcheinander im Strafraum von SV Krottendorf, bewies Spieß einen kühlen Kopf und netzte zum 1:0 ein. Diese frühe Führung gab Eichkögl zusätzlichen Schwung, und sie bauten ihren Vorsprung weiter aus. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, gelang es Anel Kocijan, einen brillanten Freistoß aus etwa 20 Metern direkt in das Netz der Gäste zu zirkeln. Mit einem komfortablen 2:0 Vorsprung gingen die Hausherren in die Pause.

Krottendorf kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit zeigte ein ganz anderes Bild, als SV Krottendorf entschlossen aus der Kabine kam. Schon kurz nach Wiederanpfiff, in der 47. Minute, läutete Jan Spranger mit seinem Tor zum 2:1 die Aufholjagd für die Gäste ein. Mit neuem Selbstvertrauen drängten sie auf den Ausgleich. Eichkögl verteidigte mit aller Kraft, doch der Druck von Krottendorf war enorm. In der letzten regulären Spielminute, der 90. Minute, war es Robin Flechl, der für die Gäste den ersehnten Ausgleich erzielte. Nach einer schnellen Kombination im Mittelfeld und einem präzisen Pass in den Strafraum, ließ Flechl dem Torhüter von USC Eichkögl keine Chance und vollendete zum 2:2.

Die letzten Momente des Spiels waren von Spannung geprägt, da beide Teams versuchten, den Siegtreffer zu erzielen. Doch trotz einiger Gelegenheiten auf beiden Seiten blieb es beim Unentschieden. Dieses Ergebnis spiegelt die ausgeglichene Leistung beider Mannschaften über die gesamte Spielzeit hinweg wider und lässt die Fans beider Lager mit gemischten Gefühlen zurück. USC Eichkögl wird sich ärgern, den Vorsprung nicht über die Zeit gerettet zu haben, während SV Krottendorf stolz auf die gezeigte Moral und den Kampfgeist sein kann.

Damit endet ein weiteres aufregendes Kapitel in dieser Saison der Oberliga Süd-Ost, und beide Teams werden sich nun auf ihre nächsten Begegnungen vorbereiten, um ihre Positionen in der Liga weiter zu verbessern.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gösslbauer (Spieler Krottendorf): "Wir waren über 90 Minuten klar die dominante Mannschaft, konnten aber daraus in der ersten Halbzeit leider kein Kapital schlagen. Die Gegentore fielen einfach zu leicht, aber wie wir in der 2. Halbzeit gespielt haben, war sehr gut und macht Spass, zuzusehen."

Aufstellungen:

USC Raiffeisen Eichkögl: Lukas Winter (K) - Daniel Quitt, Stephan Aminger, Justin Gjergji - Matija Durdek, Antonio Josipovic, Patrick Groß, Ervin Bevab, Markus Promitzer, Sombat Spieß - Anel Kocijan



Ersatzspieler: Nicolas Kreuter, Sebastian Ramminger, Lukas Alois Auner, Samuel Balak, Sascha Hirmann, Armin Begic



Trainer: Anel Kocijan

SV TRIOTRONIK KROTTENDORF: Patrick Gösslbauer (K) - Mathias Kochauf, Armin Weber - Paul Proksch, Alexander Wiedenhofer, Marcel Niess, Nico Mandl, Kristof Sandor Nemeth, Jan Spranger, Florian Pösinger - Robin Flechl



Ersatzspieler: Mario Lembacher, Benjamin Jonathan Krottmayer, Matthias Kaufmann, Vito Lapic, Jakob Strobl, Timo Schloffer



Trainer: Michael Heil

Oberliga Süd-Ost: Eichkögl : Krottendorf - 2:2 (2:0)

90 Robin Flechl 2:2

47 Jan Spranger 2:1

40 Anel Kocijan 2:0

31 Sombat Spieß 1:0

