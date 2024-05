TSV Kirchberg/R. lässt USC Sonnhofen/Rabenwald keine Chance

Details Sonntag, 19. Mai 2024 16:59

Ein aufregender Fußballabend in der Oberliga Süd-Ost, bei dem der TSV Kirchberg/R. seine Überlegenheit gegenüber USC Sonnhofen/Rabenwald mit einem deutlichen 4:1-Erfolg unter Beweis stellte. Die Gastmannschaft zeigte von Anfang an eine dominante Leistung, die ihnen letztlich drei Punkte sicherte und den Heimmannschaftsfans wenig zu jubeln gab.

Früher Druck führt zu ersten Erfolgen

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo, als Kirchberg/R. die Initiative ergriff. Schon in der 8. Minute musste der Tormann von Sonnhofen/Rabenwald eine kritische Situation meistern, als er einen flach gespielten Ball spektakulär mit dem Fuß zur Ecke klärte. Die daraus resultierende Ecke führte in der 10. Minute zum ersten Tor des Abends - Peter Baumkircher köpft ein. Kurz nach dem 1:0 rettet Tormann Schweighofer nach einem Schuss von Unterweger aus kurzer Distanz. Dann aber der Ausgleich: Konter von Sonnhofen. Lembäcker schließt im 16-Meter-Raum ab, Hödl mit Fußabwehr direkt vor die Füße von Schweighofer, der abstaubt. Die Antwort von Kirchberg ließ aber nicht lange auf sich warten. Angriff über rechts. Edlinger mit der falchern Hereingabe zu Loder. Der legt ab auf Rabl, der aus ca 11 Metern abschließt.

Kirchberg/R. setzt sich in der zweiten Hälfte durch

Nach der Halbzeitpause suchte Sonnhofen/Rabenwald nach Wegen, das Spiel zu drehen, aber Kirchberg/R. blieb die dominierende Mannschaft. In der 54. Minute musste der Torhüter von Sonnhofen/Rabenwald erneut eingreifen, um einen Schuss von Kirchberg/R. zur Ecke zu klären. Das anschließende Kopfball-Duell nach einem Eckball, das die Latte traf, zeigte, wie nahe Kirchberg/R. einem weiteren Tor war.

Die Vorentscheidung fiel dann in der 78. Minute. Samuel Höfler erzielte das dritte Tor für Kirchberg/R.. Stiegler Jan flankt von rechts auf die zweite Stange über den Tormann, wo Höfler volley mit links in die kurze Ecke abschließt. Damit nicht genug, krönte Julian Hermann seine Leistung mit einem vierten Tor in der 88. Minute - Rabl spielt in die Tiefe auf Hermann. Dieser geht von rechts in den 16er und schließt trocken am Tormann vorbei ab und macht sein Premierentor in der Oberliga.

Als das Spiel mit einem Endstand von 1:4 endete, war klar, dass der Sieg von Kirchberg/R. zu keinem Zeitpunkt wirklich in Gefahr war. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung, während Sonnhofen/Rabenwald trotz eines frühen Hoffnungsschimmers letztlich nicht mit dem Tempo und der Effizienz der Gäste mithalten konnte.

Das Resultat dieses Spiels spiegelt die derzeitigen Formkurven beider Teams wider, wobei Kirchberg/R. seine Ambitionen in der Oberliga Süd-Ost weiterhin erfolgreich umsetzt und Sonnhofen/Rabenwald nach Antworten suchen muss, um in den kommenden Spielen zurückzuschlagen.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): „Ein gutes Fußballspiel, das wir über die meiste Zeit kontrolliert haben. Sonnhofen war im Konter immer gefährlich. Am Ende verdiente 3 Punkte, die wir mitnehmen.“

Aufstellungen:

USC Sonnhofen/Rabenwald: Lukas Schweighofer - Richard Deibel, Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer, Benjamin Schweighofer (K) - Rene Almbauer, Philipp Lembäcker, Daniel Bauernhofer, Jan Mauerhofer, Julian Gleichweit - Rene Kainer



Ersatzspieler: Dominik Maierhofer, Tobias Baumgartner, Benedikt Gesslbauer, Rene Unterweger, Elias Maritschnik, Kai Mauerhofer



Trainer: Markus Neuhold

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg: Christoph Hödl, Manuel Edlinger, Mario Unterweger (K), Peter Baumkircher, Fabian Hofer, Patrik Hödl, Stephan Froschauer, Christoph Rabl, Daniel Loder, Simon Puchner, Samuel Höfler



Ersatzspieler: Julian Langer, Fabian Eder, Jan Stiegler, Andrew Justin Dehlinch, Julian Hermann



Trainer: Cristian Bisztriszki-Kovacs

Oberliga Süd-Ost: Sonnhofen/Rabenwald : Kirchberg/R. - 1:4 (1:2)

88 Julian Hermann 1:4

78 Samuel Höfler 1:3

37 Christoph Rabl 1:2

35 Benjamin Schweighofer 1:1

10 Peter Baumkircher 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.