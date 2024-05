SV Frannach dreht Spiel und feiert Last-Minute-Sieg

Details Dienstag, 28. Mai 2024 23:46

Der SV Frannach hat in einer packenden und ungemein spannenden Partie gegen den USC Eichkögl mit 3:2 gewonnen. In der 24. Runde der Oberliga Süd-Ost lieferten sich beide Mannschaften ein intensives Duell, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Nach einem 1:2-Rückstand zur Halbzeit gelang es den Heimischen, das Spiel zu drehen und in der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen.

Schlusslicht geht zwei Mal in Führung

Bereits nach wenigen Minuten nahm das Spiel an Fahrt auf. Der Eichkögl ging früh in Führung, als Matija Durdek per Kopf in der 7. Minute das 0:1 erzielte. Die Frannacher Verteidigung wirkte in diesem Moment unorganisiert, was Durdek eiskalt ausnutzte. Doch die Antwort des Heimteams ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später glich Jonas Schwarz ebenfalls per Kopf zum 1:1 aus. Schwarz nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des Tabellenletzten, um den Ball im Netz zu versenken.

Die Partie blieb weiterhin spannend und beide Mannschaften suchten immer wieder den Weg nach vorne. In der 24. Minute war es schließlich Antonio Josipovic, der den Nachzügler mit 2:1 in Führung brachte. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause.

Hausherren mit Lucky Punch in Minute 93

In der zweiten Halbzeit versuchte Frannach, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste verteidigten jedoch geschickt und lauerten auf Konter. Die Bemühungen der Heimmannschaft wurden schließlich in der 77. Minute belohnt, als Marko Malesevic mit einem Weitschuss ins Kreuzeck das 2:2 erzielte.

In der Schlussphase wollten beide Teams den Sieg und warfen alles nach vorne. In Minute 93 die Entscheidung - Maximilian Zeisberger traf zum 3:2 für den SV Frannach. Zeisberger versenkte einen Distanzschuss unhaltbar im Tor Kasten. Dieser Treffer besiegelte den hart erkämpften Sieg für die Gastgeber.

Nach 94 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und der SV Frannach konnte sich über drei wichtige Punkte freuen und durch den Sieg den Klassenerhalt sichern. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Moral und drehte das Spiel in der Schlussphase. Der USC Eichkögl hingegen musste sich trotz einer starken Leistung geschlagen geben und die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Oberliga Süd-Ost: Frannach : Eichkögl - 3:2 (1:2)

93 Maximilian Zeisberger 3:2

77 Marko Malesevic 2:2

26 Antonio Josipovic 1:2

11 Jonas Schwarz 1:1

7 Matija Durdek 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Karl Gottinger erstellt.

