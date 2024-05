Bad Waltersdorf schlägt SVH Waldbach in packender Partie

Details Freitag, 31. Mai 2024 21:04

In einem spannenden Spiel der Oberliga Süd-Ost (STMK) setzte sich TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf knapp mit 4:3 gegen SV Hochwechsel Waldbach durch. Trotz einer starken Aufholjagd der Gastgeber in der zweiten Halbzeit reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn. Die Partie war von Anfang an intensiv und bot den Zuschauern zahlreiche Tore und aufregende Spielmomente.

Blitzstart von Bad Waltersdorf

Kaum war das Spiel angepfiffen, da gelang Bad Waltersdorf bereits der erste Treffer. In der 2. Spielminute brachte Gabriel Antin die Gäste mit 1:0 in Führung. Noch bevor sich die Abwehr von SVH Waldbach neu formieren konnte, legte Dominik Mild in der 6. Minute mit dem 2:0 nach. Der schnelle Doppelschlag schockte die Gastgeber, die sich erst einmal sammeln mussten.

SVH Waldbach versuchte, ins Spiel zu finden, doch Bad Waltersdorf war weiter in Torlaune. In der 24. Minute gelang Stefan Zink zwar der Anschlusstreffer zum 1:2, doch die Freude währte nur kurz. Bereits zwei Minuten später stellte Dominik Mild mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 3:1 für die Gäste.

Bad Waltersdorf ließ nicht locker und drückte weiter auf das Tempo. In der 30. Minute war es dann Thomas Wotolen, der auf 4:1 für Bad Waltersdorf erhöhte. Die Partie schien früh entschieden zu sein, doch SVH Waldbach gab sich nicht auf. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Tin Vukmanic in der 34. Minute noch das 2:4 erzielen und den Rückstand damit etwas verringern.

Spannende zweite Halbzeit

Mit dem 2:4 ging es in die Kabinen, und nach der Pause kam SVH Waldbach entschlossen zurück aufs Feld. Die Gastgeber setzten nun alles auf eine Karte und versuchten, das Blatt zu wenden. In der 60. Minute belohnte Lukas Schmidt die Bemühungen seines Teams und erzielte den Anschlusstreffer zum 3:4. Plötzlich war wieder alles offen, und die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch.

SVH Waldbach drängte auf den Ausgleich und hatte einige gute Möglichkeiten. In der 69. Minute kam es zu einem Wechsel bei den Gastgebern: Gabriel Hold verließ das Feld und Markus Rosenberger kam ins Spiel. Nur eine Minute später wechselte Bad Waltersdorf ebenfalls und brachte einen frischen Spieler, um den knappen Vorsprung zu verteidigen.

Die Gastgeber erhöhten den Druck weiter und hatten in der 80. Minute Pech, als ihnen ein Treffer wegen Abseits aberkannt wurde. Das Spiel blieb spannend bis zur letzten Minute, doch trotz aller Bemühungen gelang SVH Waldbach der Ausgleich nicht mehr.

Am Ende blieb es beim knappen 4:3-Sieg für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf. Die Gäste konnten sich über einen wichtigen Auswärtssieg freuen, während SVH Waldbach trotz einer starken zweiten Halbzeit mit leeren Händen dastand. Das Spiel war eine Werbung für den Fußball in der Oberliga Süd-Ost und zeigte einmal mehr, wie spannend und unberechenbar diese Liga sein kann.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Schalk (Trainer Bad Waltersdorf): "Aufgrund der schnellen 2:0-Führung taten wir uns leichter und führten in der Halbzeit auch verdient. Zweite Halbzeit spielten wir trotz der zweiten Gegentore routiniert zu Ende. Wir haben jetzt noch eine Runde zu absolvieren, die wir natürlich mit der Meisterfeier begehen wollen und noch einmal drei Punkte holen wollen."

Aufstellungen:

SVH Elektrotechnik Pfeifer Waldbach: Ivan Benko - Mario Lovre Vojkovic, Josip Zeba, Thomas Kandlhofer, Felix Kittinger - Oliver Grandits, Lukas Schmidt (K), Gabriel Hold - Stefan Zink, Tin Vukmanic, Sandro Pfeffer



Ersatzspieler: Roland Santa, Eduard Schnur, Dominik Lueger, Daniel Tanul, Mark Szakos, Markus Rosenberger



Trainer: Arrigo Kurz

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Oliver Sommer - Niklas Szabo, Ognjen Davidovic, Michael Grasser - Thomas Wotolen, Gabriel Antin, Dominik Mild, Philipp Sittsam, Matthias Walter, Moritz Eder - Christoph Reichl (K)



Ersatzspieler: Georg Kraus, Tobias Ralf Smounig, Christoph Pieber, Philipp Schaffer, Wolfgang Waldl, Michael Adler



Trainer: Wolfgang Schalk

Oberliga Süd-Ost: Waldbach : Waltersdorf - 3:4 (2:4)

60 Lukas Schmidt 3:4

34 Tin Vukmanic 2:4

30 Thomas Wotolen 1:4

26 Dominik Mild 1:3

24 Stefan Zink 1:2

6 Dominik Mild 0:2

2 Gabriel Antin 0:1

