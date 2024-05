SV Krottendorf siegt in letzter Minute gegen SV Frannach

Details Freitag, 31. Mai 2024 21:31

In einem packenden Spiel der Oberliga Süd-Ost (STMK) setzte sich der SV TRIOTRONIK Krottendorf mit 2:1 gegen den SV C&P Frannach durch. Das Spiel, das von Beginn an durch hohe Intensität und zahlreiche Chancen auf beiden Seiten geprägt war, fand seinen dramatischen Höhepunkt in der Schlussphase. Trotz einer Führung für Frannach drehte Krottendorf in den letzten Minuten das Spiel und sicherte sich wichtige Punkte im Aufstiegskampf.

Torlose erste Halbzeit trotz zahlreicher Chancen

Bereits in der siebten Minute hatte Krottendorf seine erste gute Chance. Ein weiter Ball auf Robin Flechl führte zu einem gefährlichen Abschluss, doch der Torwart von Frannach, Marko Klasinc, konnte sich auszeichnen und den Ball parieren.

In der 18. Minute verpasste Frannach eine vielversprechende Gelegenheit, als Jonas Schwarz einen unglaublichen Pass auf Samuel Schwarz spielte, dessen Abschluss jedoch nur den Pfosten traf. Der Spielfluss blieb intensiv, und beide Teams hatten gute Möglichkeiten, den Führungstreffer zu erzielen. So verzeichnete Krottendorf in der 30. Minute zwei hochkarätige Chancen innerhalb weniger Augenblicke, doch Frannach rettete den Ball in letzter Sekunde von der Linie.

Bis zur Halbzeit blieb es bei einem spannenden 0:0, wobei beide Teams zeigten, dass sie gewillt waren, das Spiel für sich zu entscheiden.

Spannende Schlussphase und dramatische Wendungen

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich die Dramatik fort. In der 56. Minute hatten beide Teams gute Chancen, doch es war der SV Frannach, der in der 77. Minute den ersten Treffer des Abends erzielte. Tobias Wedenig zog aus 25 Metern ab und sein Schuss landete unhaltbar im unteren Eck des Krottendorfer Tores.

Die Freude über die Führung war groß, doch Krottendorf gab nicht auf. Trotz des Rückstands drängten sie auf den Ausgleich, und Frannach musste sich auf seine Defensive verlassen. In der 90. Minute gelang Krottendorf schließlich der Ausgleich durch Robin Flechl, der nach einem Eckball einköpfte.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Krottendorf in den Schlussminuten erneut zuschlug. Wieder war es Robin Flechl, der nach einer Flanke zum 2:1 für Krottendorf einköpfte und damit das Spiel drehte.

Zu allem Überfluss musste Frannach in der Nachspielzeit noch eine Gelb-Rote Karte hinnehmen, als Blaz Kores des Feldes verwiesen wurde. Die verbleibenden Minuten reichten nicht aus, um das Spiel erneut zu wenden, und so endete die Partie mit einem knappen, aber entscheidenden Sieg für Krottendorf.

Stimmen zum Spiel:

Markus Haubenwallner (Sportlicher Leiter Frannach): "Eine höchst unglückliche Niederlage, erste Halbzeit sehr ausgeglichen, zweite Halbzeit mehrere hochkarätige Torchancen auf unserer Seite ungenutzt und dann ein Doppelschlag am Ende (Eckball und Konter) - war sehr bitter für uns. Gratulation an den Gegner zum Vizemeistertitel."

Patrick Gösslbauer (Spieler Krottendorf): "Wir waren über die 90 Minuten immer gefährlich, aber konnten leider die Tore nicht machen. Das man dann in der Nachspielzeit den Vizemeistertitel fixiert, ist für uns überragend. Ich bin stolz dass ich Kapitän dieser Mannschaft bin. Diese Saison war die erfolgreichste der Vereinsgeschichte! Bravo SVK! Unsere Trainer geben wirklich 120 % für den Erfolg und ich bin glücklich dass dies belohnt wird. Auch ein riesen Danke an alle, die sich ehrenamtlich bei unserem Verein beteiligen. Das ist nicht selbstverständlich!"

Aufstellungen:

SV C&P Frannach: Marko Klasinc - Blaz Kores, Tobias Wedenig, Marko Malesevic, Klemens Hofmann Wellenhof (K) - Jakob Hofmann Wellenhof, Maximilian Zeisberger - Christofer Koschatzky, Marcel Krenn, Jonas Schwarz, Samuel Schwarz



Ersatzspieler: Hannes Rudman, Benedikt Hofmann Wellenhof, Jan Sebernegg, Florian Lenz, Markus Haubenwallner, Thomas Wamberger



Trainer: Rene Triller

SV TRIOTRONIK KROTTENDORF: Patrick Gösslbauer (K) - Matthias Kaufmann, Mathias Kochauf, Timo Schloffer, Armin Weber - Vito Lapic, Alexander Wiedenhofer, Nico Mandl, Kristof Sandor Nemeth - Benjamin Jonathan Krottmayer, Robin Flechl



Ersatzspieler: Marvin Ressel, Marcel Niess, Artur Jndoyan, Marco Xheka, Jakob Strobl



Trainer: Michael Heil

Oberliga Süd-Ost: Frannach : Krottendorf - 1:2 (0:0)

93 Robin Flechl 1:2

92 Robin Flechl 1:1

77 Tobias Wedenig 1:0

