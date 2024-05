SC St. Margarethen/R. zwingt SV Anger in die Knie

Details Samstag, 01. Juni 2024 00:01

Der SC St. Margarethen/R. setzte sich am Freitagabend überraschend mit 2:1-Sieg gegen SV Anger durch. Bereits in der ersten Halbzeit ging die Heimmannschaft in Führung, doch die Gäste aus Anger kämpften sich zurück und glichen in der zweiten Hälfte aus. Letztlich sorgte ein spätes Tor für die Entscheidung zugunsten von St. Margarethen/R., das damit einen wichtigen Sieg einfahren konnte. Margarethen holt damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Schnelles Tor

Bereits in der 3. Minute gab es einen kleinen Schreckmoment für die Heimmannschaft, als ein Spieler sich leicht verletzte. Doch St. Margarethen/R. ließ sich nicht beirren und kam in der 6. Minute zu einer ersten guten Chance.

Nur zwei Minuten später fiel dann auch das erste Tor des Spiels. Philipp Hinteregger erzielte in der 8. Minute das 1:0 für SC St. Margarethen/R., als er nach einer schönen Kombination den Ball im Netz unterbrachte. Die frühe Führung gab den Gastgebern zusätzliche Sicherheit, und sie versuchten, den Druck aufrechtzuerhalten. SV Anger hingegen hatte Mühe, ins Spiel zu finden und die Offensivaktionen der Heimmannschaft zu unterbinden.

Spannende zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kam SV Anger deutlich wacher aus der Kabine und zeigte, dass sie das Spiel noch nicht abgeschrieben hatten. In der 52. Minute gab es jedoch einen kontroversen Moment, als SC St. Margarethen/R. ein Tor erzielt hatte, das jedoch vom Schiedsrichter nicht anerkannt wurde. Dies führte zu lautstarken Protesten von Seiten der Gastgeber, die sich um eine klare Fehlentscheidung betrogen fühlten.

Der Schockmoment schien SV Anger zu beflügeln, denn sie wurden nun immer gefährlicher. In der 64. Minute wurden ihre Bemühungen schließlich belohnt: Alexander Kreimer erzielte den Ausgleich zum 1:1 und brachte sein Team damit zurück ins Spiel. Nun entwickelte sich eine hitzige Partie, in der beide Mannschaften auf den Siegtreffer drängten.

In den letzten Minuten des Spiels überschlugen sich die Ereignisse. SC St. Margarethen/R. zeigte sich jedoch nervenstark und setzte in der 86. Minute den entscheidenden Schlag. Alessandro Hofer traf zum viel umjubelten 2:1 für die Heimmannschaft und sicherte damit seinem Team die drei Punkte. Trotz intensiver Bemühungen gelang es SV Anger nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Die Partie endete schließlich nach 90 Minuten mit einem knappen 2:1-Sieg für SC St. Margarethen/R.

Stimme zum Spiel:

Nico Redolfi (Trainer Anger): "St. Margarethen hat uns mit ihrer Spielweise, Dynamik und hohem Druck in der ersten Halbzeit überrumpelt, da haben wir definitiv zu wenig getan und Margarethen war einfach aggressiver und wollte es mehr! Zweite Halbzeit waren wir definitiv besser im Spiel und das Momentum auf unserer Seite! Trotz der tendenziellen Überlegenheit konnten wir nicht wirklich was daraus schöpfen. Am Ende war es um den Zacken zu wenig vom uns und ein Sieg, denn sich St. Margarethen verdient erkämpft hat. Nächste Woche wartet mit Greinbach das nächste schwere Spiel - dann kommt die verdiente Sommerpause."

Aufstellungen:

St. Margarethen/R.: Jakob Johannes Kicker - Nico Neuhold, Stefan Weitzer - Patrick Doppelhofer, Paul Pronegg, Manuel Zöhrer, Marcello Hofer, Mario Pollhammer, Peter Anibas (K) - Philipp Hinteregger, Ralph Johann Smounig



Ersatzspieler: Christoph Weißenbacher, Florian Janisch, Moritz Rabensteiner, Alessandro Hofer, Lukas Melnizky, Max Rabensteiner



Trainer: Jakob Färber

SV ADA Anger: Philipp Gissing - Thomas Raser (K), Fabian Grossegger, Lukas Gaulhofer - David Holzerbauer, Sandro Feichtinger, Maximilian Gruber, David Lueger, Matthias Maximilian Scherr - Alexander Peter Pötz, Roland Kober



Ersatzspieler: Tobias Wilfling, Philip Kothgasser, Alexander Kreimer, Anton Pfandl, Daniel Wetzelberger, Florian Hutter



Trainer: Nico Redolfi , BEd

Oberliga Süd-Ost: St. Margarethen : Anger - 2:1 (1:0)

86 Alessandro Hofer 2:1

64 Alexander Kreimer 1:1

8 Philipp Hinteregger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.