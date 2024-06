Derby vor 600 Zuschauern zwischen Eichkögl und Kirchberg endet 2:2

Details Samstag, 01. Juni 2024 18:17

Das Duell zwischen dem USC Eichkögl und dem TSV Kirchberg endete mit einem letztlich gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften lieferten sich über 90 Minuten ein hart umkämpftes Duell und zeigten trotz der wechselhaften Wetterbedingungen ansprechenden Fußball. Auf tiefem Geläuf wehrte sich der Gastgeber mit viel Willenskraft gegen die mögliche Niederlage.

Kirchberg spielte unter dem neuen Trainer eine starke Rückrunde und ist die formstärkste Mannschaft der Liga

Frühe Führung für Kirchberg - Färber bringt die Gäste in Führung

Es war Derbyzeit auf halbem Weg zwischen Gleisdorf und Feldbach - diese haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Der Platz in Eichkögl platzte aus allen Nähten, der Favorit kam aus dem benachbarten Kirchberg.

Bereits in der 11. Minute gelang es Martin Färber, nach einem langen Ball in die Spitze, die frühe Führung für die Gäste zu erzielen. Ein Verteidiger der Eichkögler rutschte unglücklich aus, was Färber die Chance gab, den Ball am 11-Meter-Punkt zu übernehmen. Er nutzte die Gelegenheit souverän und schob den Ball locker am Torhüter Winter vorbei ins Netz.

Der USC Eichkögl zeigte sich von dem frühen Rückstand nicht geschockt und versuchte, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Dennoch hatte der Gast in der 21. Minute erneut eine große Möglichkeit, als die Verteidigung der Gastgeber erneut nicht im Bilde war. Diesmal konnte Färber jedoch den Ball nicht verwerten.

In der 30. Minute gelang den Gastgebern dann der mittlerweile verdiente Ausgleich. Nach einem Schuss von der Seite ließ der Kirchberger Torhüter Hödl den Ball unglücklich nach vorne prallen. Sombat Spieß nutzte die Situation eiskalt aus und staubte den freien Ball zum 1:1 ab.

Die Freude über den Ausgleich währte allerdings nicht lange. In der 41. Minute schlug Christoph Rabl für den TSV Kirchberg zurück. Nach einer präzisen Flanke von der rechten Seite konnte Rabl sich gegen die Verteidigung der Hausherren durchsetzen und per Kopfball zur erneuten Führung einnicken. Damit gingen die Gäste mit einem 2:1-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Ausgleich durch Bevab - das war das 2:2 und dabei blieb es dann auch

In der zweiten Hälfte zeigte der USC Eichkögl, dass sie das Spiel noch lange nicht abgeschrieben hatten. Sie erhöhten den Druck auf die Abwehrreihen der Gäste und wurden in der 70. Minute dafür belohnt. Nach einem Eckball landete der Ball auf Höhe des zweiten Pfostens und wurde von dort auf den Fünfmeterraum gelegt. Ervin Bevab nutzte die Gelegenheit und netzte den Ball per Seitfallzieher zum 2:2-Ausgleich ein.

Es war dies die Belohnung für eine couragiertes Spiel der Kocijan Truppe, man gab wirklich alles um vor großer Kulisse zu bestehen.

Die letzten 20 Minuten der Partie waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen guten Torchancen auf beiden Seiten. Doch trotz aller Bemühungen sollte es keinem Team mehr gelingen, den entscheidenden Treffer zu erzielen. So blieb es beim verdienten 2:2, das letztlich den Spielverlauf gut widerspiegelte.

Beide Mannschaften lieferten sich ein umkämpftes Duell, weitgehenst auf Augenhöhe, dies vor einer tollen Kulisse.

Stimme zum Spiel

Cristian Bisztriszki-Kovac - Trainer Kirchberg

"Es war ein tolles Derby. Ich denke, wir hätten das auch gewinnen können, aber ein großes Kompliment an Eichkögl, was sie in dieses Spiel investiert haben. Dieses Unentschieden geht letztlich schon in Ordnung!"

Michael Brottrager - Sportlicher Leiter Kirchberg

„Es war das erwartete schwere Spiel. Eichkögl hat heute alles hineingeworfen und einen Tormann der heute sehr gut gespielt hat. Aufgrund der Vielzahl an Chancen für uns ist das Unentschieden doch ein wenig enttäuschend. Jetzt wollen wir unsere sehr gute Rückrunde mit einem Heimsieg abschließen.“

Anel Kocijan - Trainer Eichkögl

"Der Punkt war hart erkämpft und wichtig. Ich denke, dass es am Ende auch ein gerechtes Remis ist. Damit sind wir weiter am Leben."

Aufstellung:

USC Raiffeisen Eichkögl: Lukas Winter (K) - Daniel Quitt, Stephan Aminger, Justin Gjergji - Manuel Brodtrager, Matija Durdek, Antonio Josipovic, Ervin Bevab, Markus Promitzer, Sombat Spieß - Anel Kocijan

Ersatzspieler: Nicolas Kreuter, Sebastian Ramminger, Patrick Groß, Samuel Balak, Sascha Hirmann, Armin Begic

Trainer: Anel Kocijan

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg: Christoph Hödl, Manuel Edlinger, Peter Baumkircher, Fabian Hofer, Stephan Froschauer, Christoph Rabl, Fabian Eder, Daniel Loder, Simon Puchner, Samuel Höfler, Martin Färber (K)

Ersatzspieler: Julian Langer, Tobias Höfler, Matthias Pöltl, Jan Stiegler, Julian Hermann, Hannes Scheucher

Trainer: Cristian Bisztriszki-Kovac

Bericht Florian Kober / Martin Mandl

Oberliga Süd-Ost: Eichkögl : Kirchberg/R. - 2:2 (1:2)

70 Ervin Bevab 2:2

41 Christoph Rabl 1:2

30 Sombat Spieß 1:1

11 Martin Färber 0:1

Details

