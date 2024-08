Ausrufezeichen des Aufsteigers: SVU Ilztal feiert Kantersieg bei SV Frannach

Details Donnerstag, 15. August 2024 12:09

Mit einem deutlichen 5:1-Sieg gegen den SV Frannach feierte der SVU Ilztal einen gelungenen Auftakt in die neue Saison der Oberliga Süd-Ost. Die Gäste gingen durch einen frühen Treffer in Führung und ließen dann nicht mehr locker. Trotz eines kurzen Aufbäumens der Hausherren setzte sich Ilztal klar durch und dominierte die zweite Halbzeit. Mit diesem klaren Sieg setzt der Aufsteiger aus Ilztal einen deutliches Ausrufezeichen.

Ein Auftakt nach Maß für Ilztal

Bereits in der 18. Minute konnte Benjamin Spreitzhofer den SVU Ilztal mit 1:0 in Führung bringen. Mit einem tollen Schuss belohnte er das Vertrauen seines Trainers in seine Fähigkeiten. Nur wenige Minuten später legte Marko Malesevic in der 42. Minute nach, indem er von einem kapitalen Fehler des Frannacher Torhüters profitierte und das 2:0 erzielte.

Doch SV Frannach gab nicht auf und konnte noch vor der Halbzeitpause durch Marco Klamminger auf 1:2 verkürzen. Sein Tor in der 45. Minute weckte kurzzeitig Hoffnung bei den Gastgebern.

Ilztal lässt Frannach keine Chance

Nach der Pause schaltete Ilztal dann aber einen Gang nach oben und es sollte nicht lange dauern, ehe der Aufsteiger weiter vorlegt. Kn der 63. Minute war es erneut Marco Schmallegger, der nach einer Flanke von Kulmer den Ball volley ins lange Eck beförderte und damit das 3:1 erzielte. Frannach hatte in dieser Phase des Spiels wenig entgegenzusetzen, auch wenn sie einige Chancen herausspielen konnten, darunter ein Stangenschuss in der 71. Minute.

Das 1:4 folgte in der 73. Minute, als erneut eine Flanke von Kulmer Schmallegger erreichte, der den Ball diesmal per Kopf einnetzte. Mit diesem Treffer war die Partie faktisch entschieden, auch wenn Frannach weiterhin versuchte zu verkürezn. In der 85. Minute setzte Lukas Pertl den Schlusspunkt mit dem 1:5, nach einem mustergültigen Zuspiel von Schmallegger.

SV Frannach konnte dem starken Auftritt der Gäste aus Ilztal letztlich nichts mehr entgegensetzen. Trotz einiger guter Chancen, die der Torwart der Gäste, Wenig, immer wieder vereitelte, blieb der Ehrentreffer das Höchste der Gefühle für die Gastgeber.

Stimmen zum Spiel:

Markus Haubenwallner (Obmann Frannach): "Unser Kapitän Sammy Schwarz und Maxi Zeisberger, auch ein absoluter Stammspieler, haben sich in der letzten Woche das Kreuzband gerissen, was ein großer Schock für die Mannschaft war. Wir haben uns leider die Gegentore selber durch unnötige Fehler geschossen, hatten vor allem in der ersten Halbzeit sogar die besseren Torchancen, aber am Ende war die Niederlage natürlich verdient, aber viel zu hoch."

Rene Triller (Trainer Frannach): "Es wird ein absolut schwieriges Jahr für uns. Durch die Neuorientiering mit jungen Spielern aus der Region ist uns bewusst dass ein hartes Jahr vor uns liegt. Wir haben 5 erfahrene Spieler mit Oberligaqualität abgegeben und durch junge Spieler aus unteren Ligen ersetzt. Der Einsatz der Spieler stimmt, aber es wird dauern. Zusätzlich fallen uns leider beide Stürmer verletzungsbedingt für die Saison aus."

Rene Pitter (Obmann Ilztal): "Natürlich muss man mit dem Sieg zufrieden sein. Die Burschen haben das sehr gut gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit. Mit so einem Ergebnis konnte man natürlich nicht rechnen. Der Sieg ist absolut verdient, aber wohl ein wenig zu hoch ausgefallen. Wir nehmen die drei Punkte und klarerweise auch die fünf Tore gerne mit und freuen uns schon auf das zweite Saisonspiel. Der Sieg hat der Mannschaft sicher Selbstvertrauen gegeben."

Oberliga Süd-Ost: Frannach : SVU Ilztal - 1:5 (1:2)

85 Lukas Pertl 1:5

73 Marco Schmallegger 1:4

63 Marco Schmallegger 1:3

46 Marko Malesevic 1:2

42 Marco Klamminger 0:2

18 Benjamin Spreitzhofer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.