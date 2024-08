Deutsch-Goritz-Coach Michael Rucker: "Wir setzen auf den eigenen Nachwuchs und das sind nicht nur leere Worte!"

Details Donnerstag, 15. August 2024 23:30

Nach dem erstmaligen Oberliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte wurde beim USV RB Deutsch Goritz sehr lange und ausgiebig gefeiert. Einer der Architekten des Erfolges ist Coach Michael Rucker. Mit seinem Gespür und seiner akribischen Arbeit hat er es geschafft die Mannschaft zu einer Einheit zu formen und jungen talentierten Eigenbauspielern eine Chance zu geben. Ob der Erfolgslauf auch in der Oberliga weitergeht wird sich zeigen, viele Experten trauen den Deutsch Goritzern die nächste Sensation zu. Trainer Michael Rucker bleibt aber am Boden und stapelt wie immer tief...

Interview mit Trainer Michael Rucker:

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?"

Michael Rucker: "Wenn man am Ende einer Saison ganz oben steht, dann haben sehr viele Dinge und Abläufe gut funktioniert. Bin sehr zufrieden mit der Entwicklung unserer Mannschaft"

LIGAPORTAL: "Was waren die Höhepunkte?"

Michael Rucker: "Das ist ganz schwer zu sagen. Jeder Sieg ist am Ende des Tages gleich viel Wert. Der Derbysieg gegen Straden, vier Runden vor Schluss, war sicherlich ein Highlight und schlussendlich auch eine kleine Vorentscheidung!"

LIGAPORTAL: "Wie ist die Vorbereitung für die neue Saison gelaufen?

Michael Rucker: "Wir sind Anfang Juli gut in die Vorbereitung gestartet und haben versucht uns weiterzuentwickeln. Neben dem athletischen Teil, der in der Vorbereitung dazu gehört, haben wir daran gearbeitet, unsere Abläufe, Prinzipien und Systeme noch besser zu automatisieren."

LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

Michael Rucker: "Mit Sebastian Tscherner, Kristian Kraus und Winter Lukas sind sportlich aber auch menschlich absolute Wunschspieler zu uns gestoßen. Ab dem ersten Tag verkörpern sie genau unsere Philosophie und unsere Art Fußball zu spielen."

LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

Michael Rucker: "Hier wird tolle Arbeit geleistet. In den letzten eineinhalb Jahren gab es eine enorme Entwicklung in dem Bereich. Sehr viele Ressourcen und Gelder wurden in die Hand genommen, um auch den Nachwuchs auf die nächste Ebene zu bringen. Für unseren Verein, in einer kleinen Gemeinde, sind 110 Kinder im Nachwuchsbereich ein absoluter Beweis der tollen Arbeit. Die Philosophie „auf den eigenen Nachwuchs zu setzen“ sind nicht nur leere Worte. Viele talentierte junge Spieler sind bereits in der Kampfmannschaft und spiegeln die gute Nachwuchsarbeit wieder."

LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

Michael Rucker: "Wir kommen in eine Liga die für den Verein absolutes Neuland ist. Unser Ziel ist es, die Liga zu halten und vielleicht für die eine oder andere Überraschung zu sorgen."

LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

Michael Rucker: "SV Anger und SV Krottendorf sind meiner Meinung nach ein heißer Kandidat. Beide Mannschaften sind fast unverändert und haben sich individuell sehr gut verstärkt."

