SV Hochwechsel Waldbach bezwingt SV Krottendorf

Details Freitag, 16. August 2024 12:50

Der SV Hochwechsel Waldbach traf am Donnerstagnachmittag in der ersten Runde der Oberliga Süd-Ost auf den SV Krottendorf. Das Spiel war mit Spannung erwartet worden. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle gegen die sich im Sommer gut verstärkten Waldbacher aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg der Waldbacher.

Herber Rückschlag für Krottendorf

Das Spiel beginnt munter. Die erste Großchance des Spiels hatte der SVH Waldbach in der 3. Minute, als nach einem Pingpong im Strafraum der Ball geklärt werden konnte. Kurz darauf kam der SV Krottendorf zu seiner ersten Möglichkeit durch einen Freistoß, der jedoch zur Ecke abgewehrt wurde. In der der 23. Minute sah dann plötzlich Matthias Kaufmann vom SV Krottendorf die Rote Karte, wodurch die Gäste in Unterzahl weiterspielen müssen.

SV Hochwechsel Waldbach begann, die numerische Überlegenheit zu nutzen und erhöhte den Druck auf die Krottendorfer Abwehr. Kurz vor der Halbzeitpause fiel dann das erste Tor: In der 44. Minute brachte Gabriel Hold die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Damit ging der SVH Waldbach mit einer Führung in die Halbzeit.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit begannen die Krottendorfer besser, kassierten aber prompt das 0:2 - Tin Vukmanic baut den Vorsprung aus. Die Gäste können aber tatsächlich in Unterzahl verkürzen. In der 51. Minute gelang Robin Flechl der Anschlusstreffer zum 2:1. Die Partie wurde jedoch durch eine Verletzung überschattet. In der 72. Minute musste Mark Szakos vom SVH Waldbach mit einer ausgekugelten Schulter abtransportiert werden. Trotz dieses Rückschlags blieb Waldbach fokussiert und verteidigte - auch dank eines starken Waldbacher Goalies - die knappe Führung. In den letzten Minuten warfen die Gäste alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs fällt das 3:1 für die Waldbacher und damit die Entscheidung. Jonas Posch erzielte in der 88. Minute das 3:1, ehe das Spiel vorbei ist.

Stimmen zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Ein hoch intensives erstes Spiel, gegen eine gute Krottendorfer Mannschaft, die mit Sicherheit an das Vorjahr anknüpfen kann. Wir haben mit unserer jungen Truppe und den vielen neuen Spielern eine tolle erste Halbzeit erwischt und verdient geführt. Zweite Halbzeit kamen wir dann unter Druck und Krottendorfer setzten alles auf eine Karte. Unser Tormann Ivan Benko hielt uns in dieser Phase mit zwei super Paraden den Sieg fest. Alles in allem, war es aus meiner Sicht, aufgrund der vielen Torchancen, ein verdienter Sieg. Wir freuen uns auf das erste Auswärtsspiel nächste Woche in Anger."

Patrick Gösslbauer (Spieler Krottendorf): "Erste Halbzeit haben wir leider komplett verschlafen. Durch den Ausschluss wurde es leider nicht leichter. Da ging Waldbach absolut verdient mit 2 Toren in Führung. In der 2. Halbzeit zeigten wir ein anderes Gesicht, kämpften uns zurück und wurden mit dem Anschlusstreffer durch Robin Flechl belohnt. Dann war es ein offenes Spiel und hätte auf beide Seiten kippen können, jedoch war die 1. Halbzeit heute leider zu wenig. Waldbach wird heuer eine gute Rolle spielen in der Oberliga. Sie haben sich wieder mal mit guten Legionären verstärkt."

Oberliga Süd-Ost: Waldbach : Krottendorf - 3:1 (2:0)

88 Jonas Posch 3:1

51 Robin Flechl 2:1

47 Tin Vukmanic 2:0

44 Gabriel Hold 1:0

