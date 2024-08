Premiere des Pöllauer Sportklub misslungen: klarer Sieg für USV Hartberg/U.

Details Samstag, 17. August 2024 11:35

Der Pöllauer Sportklub traf am Freitagabend in der ersten Runde der Oberliga Süd-Ost auf den USV Hartberg/U. Für die Gastgeber war es ein ganz besonderes Spiel, immerhin war es das erste seit der Fusion zwischen Sonnhofen und Pöllau. Dementsprechend viel hatte man sich vorgenommen. Die Gäste aus Hartberg dominierten das Spiel aber über weite Strecken und setzten sich durch Tore von Niklas Mogg, Moritz Ertl und Markus Hofer souverän mit 3:0 durch.

Hartberg legt vor

Der erste Treffer der Partie ließ nicht lange auf sich warten. In der 35. Minute nutzte Niklas Mogg eine gut herausgespielte Chance zum 1:0 für die Gäste. Mogg wird ideal mit der Ferse bedient und stellt auf 1:0. Nur drei Minuten später, in der 38. Minute, erhöhte Moritz Ertl auf 2:0. Ertl dribbelte sich durch die Abwehrreihen der Heimmannschaft und verwandelte souverän.

Hofer setzt den Schlusspunkt

Nach der Pause riskierte der Pöllauer Sportklub mehr, was auch notwendig ist, doch aus einem Tor wird nichts. Die Gastgeber kontrollierten jetzt das Spielgeschehen, doch für Tore reichte es nicht. Hartberg war da kaltschnäuziger: In der 90. Minute machte Markus Hofer in Folge eines Konters mit dem 3:0 alles klar. Hofer nutzte die Unaufmerksamkeit der Abwehr der Pöllauer und schob den Ball gekonnt ins Netz.

Stimmen zum Spiel:

Dietmar Pölzler (Sportlicher Leiter Hartberg): "Es war das erwartet schwere Spiel am Anfang einer Saison. Pöllau hatte zwar mehr Spielanteile, die klar kaltschnäuzigere Mannschaft waren heute aber wir. Ein perfekter Start in die neue Saison."

Bernd Kulmer (Trainer Pöllauer Sportklub): "Die ersten 35 Minuten waren wir sehr gut im Spiel und hatten auch zwei sehr gute Torchancen. Mit dem ersten Schuss der Gäste auf unser Tor bekamen wir das 0:1 und 2 Minuten später durch einen Abwehrfehler das 0:2. In der zweiten Halbzeit versuchten wir nochmal Druck aufzubauen, der Gegner stand aber sehr tief und kam dadurch zu guten Konterchancen. So fiel auch das 0:3."

Aufstellungen:

Pöllauer Sportklub I: Lukas Schweighofer - Michael Mock, Rene Almbauer, Richard Deibel, Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer, Benjamin Schweighofer (K) - David Kitting-Muhr, Stefan Moosbrugger, Jan Mauerhofer - Rok Sirk

Ersatzspieler: Dominik Maierhofer, Florian Köck, Mario Kreimer, Julian Gleichweit, Rene Kainer, Fabian Jurak

Trainer: Bernd Kulmer

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Dietmar Pölzler, Thomas Kandlhofer, Thomas Kager (K), Leo Kosaric - Josef Pöltl, Niklas Mogg, Michael Prasch, Moritz Ertl, Sandro Pfeffer - Jakob Mogg

Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Maximilian Handler, Markus Hofer, Justin Lukas Nowotny, Patrick Pichlbauer, Marc Hörzer

Trainer: Patrick Gruber

Oberliga Süd-Ost: Pöllauer Sportklub : Hartberg/U - 0:3 (0:2)

90 Markus Hofer 0:3

38 Moritz Ertl 0:2

35 Niklas Mogg 0:1

Details

