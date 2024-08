TSV-Kirchberg-Co-Trainer Schnaderbeck nach Sieg über SV Pischelsdorf: "Aufgrund der Art und Weise wie wir gespielt haben, geht Sieg in Ordnung."

Details Freitag, 16. August 2024 21:22

Der TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. konnte im Auswärtsspiel gegen den SV Wirtschaft Pischelsdorf einen 3:0-Sieg feiern (zum Bericht). Damit gelang der Saisonstart mehr als eindrucksvoll. Dementsprechend zufrieden sind die Kirchberger - allen voran Co-Trainer David Schnaderbeck - auch. Wir haben die Stimmen zum Spiel...

Stimmen zum Spiel:

David Schnaderbeck (Co-Trainer Kirchberg): "Es war das erwartet schwere Spiel zum Auftakt. Es war sehr kampbetont und hätte durchaus auch in die andere Richtung kippen können. In der ersten Halbzeit war es ein sehr hohes Tempo von beiden Mannschaften und viele Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit haben wir auch aufgrund verletzungsbedingter Wechsel eher defensiver agiert und hatten keinen guten Ballbesitz. Wir sind aber defensiv sehr stabil gestanden und haben kaum Zwingendes zugelassen. Aufgrund der Art und Weise wie wir gespielt haben, geht der Sieg in Ordnung."

Christian Waldl (Trainer Pischelsdorf): "Wir haben sehr gut gespielt, viele Chancen nicht nützen können und Kirchberg hat eiskalt jede noch so kleine Gelegenheit verwertet! Das Ergebnis ist viel zu klar ausgefallen, wir hätten uns über die 90 Minuten zumindest einen Punkt verdient gehabt! Dennoch Gratulation an Kirchberg, sie waren das reifere und abgezocktere Team und haben das Spiel mit wenig Aufwand souverän gewonnen!"

