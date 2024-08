Umkämpfte Punkteteilung zwischen USV Deutsch Goritz und FC Almenland

Details Sonntag, 18. August 2024 10:21

Der USV Deutsch Goritz traf am Freitagabend in der ersten Runde der Oberliga Süd-Ost auf dem FC Almenland. Beide Teams hatten sich viel vorgenommen, letztlich gab es aber ein 0:0-Unentschieden. Trotz mehrerer guter Gelegenheiten auf beiden Seiten konnte kein Team den entscheidenden Treffer erzielen.

Frühe Chancen und eine solide Abwehr

Die erste nennenswerte Chance hatten in der neunten Minute die Gäste, doch der Eckball brachte nichts ein. In der 26. Minute hatten die Gastgeber die erste große Chance. Ein vielversprechender Angriff wurde jedoch vom Torwart vereitelt. Dieser glänzte mit einer starken Parade und verhinderte so den möglichen Führungstreffer für die Hausherren. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften hatten ihre Momente, konnten jedoch die Chancen nicht in Tore ummünzen.

Chancen auf beiden Seiten bleiben ungenutzt

Nach dem Seitenwechsel spielten beide Teams weiter mutig. Doch trotz guter Spielzüge und einiger vielversprechender Angriffe sollten keine Tore falen. Die Abwehrreihen beider Teams standen sicher und ließen nur wenige hochkarätige Chancen zu. Der USV Deutsch Goritz versuchte immer wieder, durch schnelles Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen, während der FC Almenland vor allem auf Konterchancen setzte. So blieb es beim 0:0-Remis.

Stimme zum Spiel:

Michael Rucker (Trainer Deutsch Goritz): "Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet und müssen in der ersten Halbzeit in Führung gehen. In der zweiten Hälfte flachte das Spiel etwas ab und wir hatten nicht mehr den Zugriff wie in der ersten Halbzeit. Bis auf eine Torchance des Gegners haben wir aber kaum etwas zugelassen. Das Unentschieden ist am Ende des Tages gerecht. Wir haben angeschrieben und können auf diese Leistung aufbauen."

