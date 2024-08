Saisonstart nach Wunsch: USV Gnas lässt Dietersdorfer USV Loipersdorf keine Chance

Details Sonntag, 18. August 2024 20:18

Der USV Gnas empfing am Freitagabend in der ersten Runde der Oberliga Süd-Ost den Dietersdorfer USV Loipersdorf. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Der Landesliga-Absteiger setzte sich klar und deutlich mit 4:0 durch.

Frühe Führung für Gnas

USV Gnas startete selbstbewusst und mit hohem Druck in die Partie. Schon in der 9. Minute gelang es Daniel Zimmermann, die Gastgeber mit einem präzisen Elfmeter per Innenstange in Führung zu bringen.Der Druck auf die Gäste nahm weiter zu, und Gnas erarbeitete sich in der Folge zahlreiche Chancen.

In der 12. Minute Gnas erneut mit einem schnellen Spielzug, bei dem Pöllitsch einen perfekten Stanglpass zu Leo Kaufmann spielte, der jedoch den Ball nicht richtig traf. Trotz der verpassten Möglichkeit blieb Gnas am Drücker und drängte auf das nächste Tor. Kaufmann hatte in der 19. Minute eine weitere vielversprechende Chance, als er per Seitfallzieher abschloss, aber der Torhüter von Dietersdorf/Loipersdorf konnte gerade noch parieren.

Die Gäste konnten sich kaum befreien und kamen nur selten über die Mittellinie. In der 22. Minute vergab Gnas erneut eine tolle Chance, und auch in der 24. Minute dominierte Einbahnfußball das Geschehen im Gnaser Stadion. Schließlich gelang es Raphael Kniewallner in der 45. Minute, die Führung auf 2:0 auszubauen. Mit einem souveränen Schuss ins lange Eck brachte er seine Mannschaft in eine komfortable Halbzeitposition.

Gnas bleibt dominant

Auch in der zweiten Halbzeit setzte Gnas seine starke Leistung fort. Dietersdorf/Loipersdorf gelang es kaum, Akzente zu setzen. Der einzige erwähnenswerte Abschluss der Gäste kam in der 49. Minute von Tieber, der jedoch meterweit am Tor vorbeischoss. Im Gegensatz dazu hatte Gnas zahlreiche Chancen, das Spiel endgültig zu entscheiden.

In der 51. Minute verpasste Wagist nach einem Eckball nur knapp das Tor, und zwei Minuten später parierte Pripfl den ersten Torschuss der Gäste souverän. David Fink vergab in der 75. Minute aus 12 Metern knapp, doch wenig später belohnten sich die Gastgeber erneut. In der 76. Minute führte ein präziser Stanglpass von Wagist zu einem sehenswerten Tor von Daniel Rossmann, der den Ball souverän ins Netz schob.

Der Schlusspunkt einer überzeugenden Leistung der Gnaser setzte Lukas Kaufmann in der 85. Minute. Als Joker eingewechselt, verwandelte er eine weitere Chance zum 4:0-Endstand.

Stimme zum Spiel:

Ferdinand Liendl (Obmann DUSV): "Eine überragende Partie der Gnaser, die für mich der klare Titelfavorit sind, die waren einfach um eine Klasse stärker. Eine überragende Partie aber auch von unserem Torhüter Stefan Bauer, der eine höhere Niederlage verhinderte. Erste Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor, die Gnaser einfach klar stärker und nur die Glanzparaden von Stefan Bauer verhinderten eine höhere Führung von Gnas. Zu Beginn der 2. Halbzeit konnten wir die Partie offener halten aber nach dem 3:0 von Gnas war die Partie endgültig gelaufen. Die Umstellung von 5 Slowenen/Kroaten auf vorwiegend Österreicher aus der Region funktioniert noch nicht, aber wir sind zuversichtlich dass sich die Mannschaft bald eingespielt hat."

Oberliga Süd-Ost: Gnas : DUSV - 4:0 (2:0)

85 Lukas Kaufmann 4:0

76 Daniel Rossmann 3:0

48 Raphael Kniewallner 2:0

9 Daniel Zimmermann 1:0

