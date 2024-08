TSV Kirchberg/R. schlägt Gnas mit 2:0

In einem Duell der 2. Runde der Oberliga Süd-Ost konnte sich TSV Kirchberg/R. mit einem überzeugenden 2:0-Sieg gegen den USV Gnas durchsetzen. In einer Partie, die von intensiven Zweikämpfen und taktischen Finessen geprägt war, zeigte das Heimteam eine starke Leistung und sicherte sich drei wichtige Punkte. Besonders bemerkenswert war die defensive Stabilität von Kirchberg, die das zweite Spiel in Folge ohne Gegentor blieben.

Kirchberger Führung kurz vor der Pause

Das Spiel begann verhalten mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Die erste gefährliche Aktion des Spiels kam in der 10. Minute, als Unterweger einen Eckball in den Strafraum brachte, doch der Schiedsrichter entschied auf Offensivfoul. Die Partie war zunächst ausgeglichen, wobei beide Mannschaften Schwierigkeiten hatten, klare Torchancen herauszuspielen.

In der 23. Minute gab es eine Trinkpause, welche die Spieler angesichts der hohen Temperaturen begrüßten. Die erste ernsthafte Chance für die Gäste kam in der 38. Minute, als nach einem Durcheinander im Strafraum der Ball aus 20 Metern auf das Tor kam, aber von Hödl souverän gehalten wurde. Kirchberg zeigte sich kurz vor der Halbzeit entschlossener. In der 42. Minute trat Unterweger einen Eckball und Puchner nutzte seine Größe, um am ersten Pfosten einzunicken. Dies war das 1:0 für Kirchberg und brachte sie in eine komfortable Position für die zweite Halbzeit.

Gnas in Unterzahl und Kirchberg nutzt die Chance

Die zweite Hälfte begann ohne Wechsel auf beiden Seiten. Doch bereits in der 49. Minute erlitt Gnas einen herben Rückschlag: Philipp Stuber-Hamm sah die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Diese Unterzahl schien die Gäste zunächst nicht zu beeinträchtigen, denn sie kamen zu mehreren gefährlichen Szenen. Ein Freistoß in der 60. Minute streifte knapp am langen Eck vorbei und in der 70. Minute ging ein Schuss aus 16 Metern links am Tor vorbei. Gnas drängte auf den Ausgleich, konnte aber die Chancen nicht in Zählbares umwandeln.

Kirchberg hingegen blieb gefährlich und suchte die Entscheidung. In der 82. Minute war es dann soweit: Daniel Loderi wurde perfekt von seinen Mitspielern in Szene gesetzt und schob den Ball beim 1-gegen-1 am Keeper vorbei zum 2:0. Kurz vor Schluss hatte Edlinger noch die Möglichkeit, das Spiel endgültig zu entscheiden, scheiterte aber am Torwart. Nach einer vierminütigen Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel. Der TSV Kirchberg/R. feierte somit einen 2:0-Sieg gegen den favorisierten USV Gnas.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Julian Höfler (1350 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Julian Höfler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.