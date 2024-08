Heil als Heilsbringer? Sein Tor bringt SV Anger drei Punkte gegen SVH Waldbach

Details Samstag, 24. August 2024 22:00

In einem spannenden Spiel der Oberliga Süd-Ost konnte der SV Anger einen knappen 1:0-Sieg gegen den SVH Waldbach einfahren. Die entscheidende Szene ereignete sich in der 60. Minute, als Rückkehrer Marco Heil das einzige Tor der Partie erzielte. Trotz zahlreicher Versuche der Gäste, den Ausgleich zu erzielen, blieb es bis zum Schlusspfiff bei diesem Ergebnis.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Beide Mannschaften agierten zunächst vorsichtig und tasteten sich gegenseitig ab. Der Anpfiff erfolgte pünktlich, und das Spiel entwickelte sich in den ersten Minuten eher gemächlich. Die Verteidigungen beider Teams standen sicher und ließen nur wenige Chancen zu.

Im Laufe der ersten Halbzeit versuchten sowohl der SV Anger als auch der SVH Waldbach, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Doch weder die Gastgeber noch die Gäste konnten entscheidende Akzente setzen.

Marco Heil sorgt für die Entscheidung

Nach der Pause änderte sich das Spielgeschehen. Beide Teams kamen motiviert aus der Kabine und erhöhten das Tempo. Der SV Anger drängte auf die Führung und erspielte sich nun mehr Chancen. Die Gäste aus Waldbach blieben jedoch gefährlich und lauerten auf Konter.

Die entscheidende Szene dann in der 60. Minute. Es gibt Elfmeter für den SV Anger. Angetreten war Marco Heil und er traf auch. Damit trifft Rückkehrer Heil schon im ersten Saisonspiel.

Nach dem Führungstreffer versuchte der SVH Waldbach alles, um den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste warfen nun alles nach vorne und setzten die Abwehr des SV Anger unter Druck. Die Defensive der Gastgeber zeigte jedoch eine starke Leistung und konnte die Angriffe der Gäste abwehren. Besonders in den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal spannend, als der SVH Waldbach mehrere gute Möglichkeiten hatte.

Die Nachspielzeit betrug drei Minuten, und der SVH Waldbach mobilisierte nochmals alle Kräfte. Doch die Abwehr des SV Anger stand weiterhin sicher und ließ keinen Treffer zu. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab.

Stimmen zum Spiel:

Nico Redolfi (Trainer Anger): "Arrigo, den Trainer der Waldbacher, kenne ich mittlerweile über ein Jahrzehnt - früher haben wir uns im Nachwuchs schon immer gebattelt! Was er Jahr für Jahr auf die Beine stellt, hat meinen Respekt! Nichtsdestotrotz war diese Freundschaft für 90 Minuten ad acta gelegt! Waldbach brachte von Beginn an eine sichtbare Zielstrebigkeit auf den Platz und hatte vor allem den Heimsieg gegen Krottendorf im Rücken, wo wir etwas brauchten, bis wir in unser Spiel fanden. Am Ende war es eine offene Partie, wo die gefährlichen Standardsituationen auf Seite der Waldbacher waren und wir die klareren Torchancen vorfanden! Ein intensiver Schlagabtausch und reges Hin und Her, ähnlich der Schiedsrichterteamleistung! Meinen größten Respekt hat aber unsere Mannschaft, eine geschlossene Mannschaftsleistung und am Ende auch ein 1:0 (vor allem unserer jungen Spieler) derart über die Bühne zu bringen, ist nicht selbstverständlich! Gratulation! Ich weiß, es ist nicht üblich, aber Gaulhofer Lukas war definitiv der Mann des Spiels!"

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Ganz enge, hart umkämpfte, zerfahrene Partie, mit wenig Chancen. Wir starteten gut und hatten mehr vom Spiel. Nach einigen fragwürdigen Entscheidungen, unverständlichen gelben Karten, wurde der Spielfluss auf beiden Seiten komplett unterbrochen. Wir fanden dann leider nicht mehr in unser Spiel. Das Spiel wurde leider durch einen sehr fragwürdig Elfmeter entschieden. Ein Unentschieden wäre aus meiner Sicht gerecht gewesen. Anger hatte für mich die etwas besseren Chancen und wir eine leichte spielerische Überlegenheit. Schade, dass dieses Spiel durch einen Elfmeter entschieden wurde."

Oberliga Süd-Ost: Anger : Waldbach - 1:0 (0:0)

60 Marco Heil 1:0

