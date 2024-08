USV Hartberg/U. feiert 4:0-Sieg gegen SV Pischelsdorf

Details Samstag, 24. August 2024 23:21

In einem überzeugenden Auftritt setzte sich der USV Hartberg/U. in der 2. Runde der Oberliga Süd-Ost klar mit 4:0 gegen den SV Pischelsdorf durch. Schon in der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber die Weichen auf Sieg stellen und bauten ihren Vorsprung im zweiten Durchgang weiter aus. Besonders Justin Lukas Nowotny zeigte mit zwei Treffern eine starke Leistung.

USV Hartberg/U. dominiert die erste Halbzeit

Mit dem Anpfiff begannen die Gastgeber vom USV Hartberg/U. sofort druckvoll. Es dauerte bis zur 31. Minute, ehe Jakob Mogg das erste Tor des Abends erzielte. Nach einem schön herausgespielten Angriff über die rechte Seite konnte Mogg den Ball präzise im Netz unterbringen und somit den ersten Treffer für den USV Hartberg/U. markieren.

Der SV Pischelsdorf tat sich schwer, ins Spiel zu finden und wurde immer wieder von der gut organisierten Abwehr der Gastgeber gestoppt. Bis zur Halbzeitpause gelang es den Gästen nicht, den Ausgleich zu erzielen, sodass es mit einer 1:0-Führung für den USV Hartberg/U. in die Kabinen ging.

Nowotny und Niklas Mogg sorgen für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Bereits in der 52. Minute erhöhte Niklas Mogg nach einer sehenswerten Einzelaktion auf 2:0. Mogg umkurvte den Torhüter des SV Pischelsdorf und schob den Ball souverän ins leere Tor ein. Dies war ein weiterer Rückschlag für die Gäste, die sich nun zunehmend in die Defensive gedrängt sahen.

In der 66. Minute war es erneut Justin Lukas Nowotny, der für das 3:0 sorgte. Der Offensivspieler des USV Hartberg/U. zeigte seine Klasse und erhöhte mit einem präzisen Abschluss. Der Widerstand des SV Pischelsdorf war nun endgültig gebrochen, und die Gastgeber spielten sich in einen Rausch.

Den Schlusspunkt setzte erneut Nowotny, der in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends den 4:0-Endstand herstellte. Erneut zeigte er seine Torjägerqualitäten und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Mit diesem klaren Sieg unterstrich der USV Hartberg/U. seine Ambitionen in der Oberliga Süd-Ost und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Stimme zum Spiel:

Christian Waldl (Trainer Pischelsdorf): "Es klingt vielleicht witzig, aber das Spiel war genau gleich wie das vorige Woche. Wir haben gut mitgespielt, die Tore aber der Gegner gemacht! So bitter es ist, aber wir müssen das akzeptieren und weiterarbeiten. Irgendwann wird der Einsatz belohnt. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen."

Oberliga Süd-Ost: Hartberg/U : Pischelsdorf - 4:0 (1:0)

84 Justin Lukas Nowotny 4:0

66 Justin Lukas Nowotny 3:0

52 Niklas Mogg 2:0

31 Jakob Mogg 1:0

