USV Deutsch Goritz schlägt den Pöllauer Sportklub dank Last-Minute-Treffern

Der USV Deutsch Goritz empfing am Samstagabend den Pöllauer Sportklub. Die Pöllauer wollten unbedingt auf die Niederlage in der Vorwoche antworten, woraus aber nichts wurde. Man musste sich mit 2:4 geschlagen geben. Daran änderte auch nichts, dass man mit 1:0 in Führung lag und zwischenzeitlich auf 1:1 und 2:2 ausgeglichen hatte.

Blitzstart und früher Ausgleich

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als der USV Deutsch Goritz gleich in der 2. Minute in Führung ging. David Kitting-Muhr nutzte eine frühe Chance und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Front. Der Blitzstart war jedoch kein Schock für die Gäste, denn der Pöllauer Sportklub zeigte sich unbeeindruckt und erzielte in der 20. Minute den Ausgleich. Anel Hajric traf zum 1:1.

Doch der USV Deutsch Goritz ließ sich nicht lange bitten und kam in der 34. Minute erneut zur Führung. Valentin Fortmüller traf zum 2:1 und stellte den alten Abstand wieder her. Damit ging es mit einer knappen Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit und späte Entscheidung

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der Pöllauer Sportklub kämpferisch und wurde in der 65. Minute belohnt. Rok Sirk erzielte nach einer hervorragenden Vorarbeit durch Bauernhofer den erneuten Ausgleich zum 2:2. Das Spiel blieb spannend und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst sah es nach einem gerechten Unentschieden aus, doch der USV Deutsch Goritz setzte alles auf eine Karte und wurde belohnt. Kristian Kraus erzielte in der 91. Minute per direkt verwandeltem Freistoß das 3:2 für die Gastgeber und brachte sein Team damit kurz vor Schluss in Führung. Nur wenige Augenblicke später machte Fabian Hirtl mit seinem Tor zum 4:2 in der 94. Minute alles klar. Der Pöllauer Sportklub I hatte keine Antwort mehr parat, und so endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem 4:2-Sieg für den USV Deutsch Goritz.

Stimmen zum Spiel:

Michael Rucker (Trainer Deutsch Goritz): "Wir haben uns heute für die harte Arbeit belohnt. Bis auf zwei kurze Phasen spielten wir einen sehr guten Fußball. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie sich aufopfert und wie wir als Einheit auftreten. Natürlich freuen wir uns über die drei Punkte. Wir haben gewusst, dass es gegen die Pöllauer kein leichtes Spiel wird."

Bernd Kulmer (Trainer Pöllauer Sportklub): "Leider hat es wieder nicht geklappt. Wir sind leider nach vier Minuten in Rückstand geraten, was natürlich der schlechteste mögliche Start in eine Partie ist. Danach war es aber ein offenes Spiel und wir haben zwei Mal eine Führung des Gegners egalisiert. Bitter ist es, dass wir in der 91. Minute das 2:3 und in der 94. Minute noch das 2:4 kassiert haben."

Oberliga Süd-Ost: Deutsch Goritz : Pöllauer Sportklub I - 4:2 (2:1)

94 Kristian Kraus 4:2

91 Fabian Hirtl 3:2

65 Rok Sirk 2:2

34 Valentin Fortmüller 2:1

20 Anel Hajric 1:1

2 David Kitting-Muhr 0:1

