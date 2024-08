DUSV Loipersdorf erkämpft sich drei Punkte gegen SC St. Margarethen/R.

Details Sonntag, 25. August 2024 19:45

Dietersdorf/Loipersdorf traf am Samstagabend in der zweiten Runde der Oberliga Süd-Ost auf den SC St. Margarethen. Die Gastgeber wollten unbedingt auf die klare Niederlage gegen Gnas antworten und das gelang auch. Das Spiel endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Hausherren.

Dietersdorf/Loipersdorf geht in Führung

Nachdem sich der DUSV vergangene Saison zweimal geschlagen geben musste, wurde es das erwartet schwere Spiel für die Heimelf. Die Dietersdorfer wollten die 0:4-Niederlage in Gnas unbedingt wettmachen und versuchten von Beginn an den Gegner unter Druck zu setzen und kämpften sehr beherzt.

In der Folge ergab sich auch eine leichte Feldüberlegenheit und einige Chancen, sowie Standardsituationen. In der 31.Minute kommt Balint Karoly nach einem Stangler von der rechten Seite zu kurz, er stocherte jedoch nach und spitzelte den Ball zu Außenverteidiger Oliver Grassmugg und dieser erzielt trocken das 1:0.

Die Gäste kamen mit dem Rückstand gut zurecht und hatten kurz vor der Halbzeit Pech bei einem Stangenschuss. Das Spiel ging nun hin und her wobei wenige zwingende Torchancen zustande kamen.

Ausgleich und Entscheidung in letzter Minute

In der zweiten Halbzeit erhöhen die Margarethener den Druck, die erste Torchance hat aber Karoly Balint in der 48. Minute, sein Abschluss ist aber zu schwach und so konnte Torhüter Trummer parieren. Die Gäste erarbeiten sich in der Folge eine leichte Feldüberlegenheit und in Minute 58 kann Julian Brandner nach einem langen Pass, der mit dem Kopf verlängert wurde, zum Ball und erzielte den Ausgleich für St. Margarethen.

Die Heimmanschaft übernahm wieder mehr Initiative. In der 79.Minute zieht Karoly Zoltan Balint nach einer Soloaktion aus rund 20 Metern ab, der Ball geht unhaltbar zum 2:1 ins linke untere Eck. Die restliche Spielzeit verlief weiterhin offen ohne zwingende Chancen und somit können die Hausherren den ersten Dreier der Saison einfahren.

Stimmen zum Spiel:

Jakob Färber (Trainer St. Margarethen): "Leider ein Spiel, das man nicht zwingend verlieren musste. Kein optimaler Start in die Saison. Ich glaube, ein Punkt wäre mehr als verdient gewesen! Wir müssen weiter hart arbeiten und dran bleiben. Der Fußball ist manchmal einfach bitter."

Michael Teuschler (Sektionsleiter DUSV): "Nach dem Auf und Ab in der Vorbereitung, den Verletzungen und der deutlichen Niederlage in Gnas war dieser Heimsieg unglaublich wichtig. Die Jungs haben sich für Ihren Einsatz und Kampfgeist heute belohnt. Wir werden nun das gewonnene Selbstvertrauen mitnehmen und voll motiviert ins nächste schwere Auswärtsspiel gehen."

Oberliga Süd-Ost: DUSV : St. Margarethen - 2:1 (1:0)

79 Balint Zoltan Karoly 2:1

58 Julian Brandner 1:1

31 Oliver Graßmugg 1:0

