Flechl-Doppelpack bringt SV Krottendorf Sieg gegen SV Frannach

Details Sonntag, 25. August 2024 19:57

Der SV Krottendorf traf am Freitagabend in der zweiten Runde der Oberliga Süd-Ost auf den SV Frannach. Beide Klubs hatten in der ersten Runde verloren. Dementsprechend wollte man darauf antworten, was aber nur den Gastgebern gelang. Die Krottendorfer setzten sich mit 3:1-durch.

Früher Rückstand für Krottendorf

Dabei begann die Partie alles andere als nach Wunsch der Gastgeber. In der 18. Minute gingen die Gäste aus Frannach nämlich in Führung. Vito Gorza erzielte das Tor. Krottendorf zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte sofort nach einer Antwort. Diese ließ auch nicht lange auf sich warten. In der 37. Minute war es Marcel Niess, der den ersehnten Ausgleichstreffer zum 1:1 für den SV Krottendorf erzielte - er traf vom Elferpunkt. Der SV Krottendorf setzte seine Bemühungen fort und wurde kurz vor der Halbzeitpause erneut belohnt. In der 45. Minute war es Robin Flechl, der die Hausherren mit 2:1 in Führung brachte. Mit diesem Tor im Rücken ging es für den SV Krottendorf in die Halbzeitpause, während Frannach sich auf die zweite Hälfte vorbereitete, um den Rückstand aufzuholen.

Flechl glänzt mit Doppelpack

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams Chancen kreierten. Frannach drängte auf den Ausgleich, doch die Abwehr von Krottendorf stand sicher und ließ wenig zu. In der Schlussphase des Spiels sorgte Robin Flechl für die Entscheidung. In der 90. Minute traf er zum 3:1 und besiegelte damit den Sieg für den SV Krottendorf.

Stimmen zum Spiel:

Rene Triller (Trainer Frannach): "Wir waren absolut gut im Spiel. Sind 1:0 in Führung gegangen und haben dann durch einen individuellen Fehler den Ausgleich bekommen. Das 1:2 war leider ein klares Abseitstor. Wir machen aktuell leider zu viele Fehler, die auf diesem Niveau eiskalt bestraft werden. In Summe war es ein verdienter Sieg für Krottendorf, da unser Tormann noch drei unglaublich Bälle gehalten hat. Wir wissen dass es mit dieser großen Kaderveränderung schwer wird, aber wir schauen nach vorne und werden weiter alles versuchen."

Patrick Gösslbauer (Spieler Krottendorf): "Das Spiel gestaltete sich von Anfang an schwierig und wir mussten viel Aufwand betreiben. Frannach war durch lange Bälle immer wieder gefährlich und konnte dann in Führung gehen. Wichtig war dass wir das Spiel in der ersten Halbzeit noch gedreht haben und dadurch mit einem guten Impuls in die Pause gingen. In der 2. Halbzeit hätte es nach 60 Minuten 5:1 für uns stehen müssen. Leider haben wir die Chancen einfach nicht genutzt und somit war Spannung bis zum Schluss drinnen. Es gab so viele fragwürdige Entscheidungen vom Unparteiischen dass ich oft selbst nicht mehr gewusst habe wie Fußball funktioniert."

Oberliga Süd-Ost: Krottendorf : Frannach - 3:1 (2:1)

91 Robin Flechl 3:1

45 Robin Flechl 2:1

37 Marcel Niess 1:1

18 Vito Gorza 0:1

