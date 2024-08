10-Tore-Festival bei FC Almenland gegen SVU Ilztal

Details Montag, 26. August 2024 20:37

Ein denkwürdiges Spiel in der Oberliga Süd-Ost zwischen dem FC Almenland und dem SVU Ilztal endete mit einem 5:5-Unentschieden. Insbesondere Maximilian Karrer von Almenland und Marco Schmallegger von Ilztal stachen durch ihre Leistungen heraus.

Ein turbulenter Beginn

Dem FC Almenland gelang ein Auftakt nach Maß. Florian Karrer nutzte einen Fehler des Ilztaler Torwarts Lipp aus und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Die Gäste ließen sich jedoch nicht lange bitten und antworteten in der siebenten Minute durch Heiko Hölzl, der einen Abpraller nach einem Freistoß zum 1:1 verwertete.

Der SVU Ilztal übernahm daraufhin das Kommando und ging in der 21. Minute durch Rene Flatschacher mit 2:1 in Führung. Eine präzise Ecke von Spreitzhofer fand Flatschacher, der den Ball gekonnt ins lange Eck verlängerte. Nur fünf Minuten später erhöhte Marco Schmallegger nach einer brillanten Einzelaktion auf 3:1. Die Almenland-Defensive wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert.

Doch die Gäste waren noch nicht fertig. In der 31. Minute legte Schmallegger den Ball quer zu Benjamin Spreitzhofer, der den Ball zum 4:1 ins Netz beförderte. Almenland schaffte es jedoch kurz vor der Halbzeit, den Rückstand zu verkürzen. Maximilian Karrer setzte in der 37. Minute einen tief gespielten Ball zum 2:4 ins Tor. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Aufholjagd und Drama in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einer vorsichtigeren Herangehensweise beider Teams, doch Almenland war entschlossen, den Rückstand wettzumachen. In der 61. Minute schoss Maximilian Karrer seinen zweiten Treffer nach einem Freistoß und brachte die Heimmannschaft auf 3:4 heran. Ein langer Ball von Almenland in der 63. Minute wurde fast zum Ausgleich, doch Torwart Lipp parierte den Schuss bravourös.

Ilztal baute die Führung in der 66. Minute erneut aus, als Marco Schmallegger nach einer Vorlage von Pertl den Ball ins Netz hämmerte. Es stand 5:3 für die Gäste, doch die Partie war noch lange nicht entschieden.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Andreas Winter in der 90. Minute einen langen Ball per Kopf zum 4:5 verwandelte. In der Nachspielzeit war es schließlich erneut Maximilian Karrer, der seinen dritten Treffer des Abends erzielte und den 5:5-Endstand besiegelte.

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter (Obmann Ilztal): "Das war eine völlig verrückte Partie. Man muss mit fünf erzielten Toren auswärts eigentlich als Sieger vom Platz gehen. Leider ist uns das nicht gelungen. Für die Zuschauer war es eine tolle Partie, wir müssen unter der Woche aber sicher drüber reden. Da haben viele Dinge nicht gepasst. Nichts desto trotz - wir haben vier Punkte aus zwei Spielen. Das ist absolut in Ordnung. Wenn wir das nächste Mal fünf Tore machen, hoffe ich aber schon, dass wir am Ende auch die drei Punkte einfahren."

Oberliga Süd-Ost: FC Almenland : SVU Ilztal - 5:5 (2:4)

95 Maximilian Karrer 5:5

91 Andreas Winter 4:5

66 Marco Schmallegger 3:5

61 Maximilian Karrer 3:4

37 Maximilian Karrer 2:4

31 Benjamin Spreitzhofer 1:4

26 Marco Schmallegger 1:3

21 Rene Flatschacher 1:2

7 Heiko Hölzl 1:1

2 Florian Karrer 1:0

Details

