USV Deutsch Goritz siegt in Pischelsdorf mit 4:2

In der Begegnung zwischen dem SV Pischelsdorf und dem USV Deutsch Goritz in der dritten Runde der Oberliga Süd-Ost konnten sich die Gäste mit einem 4:2-Auswärtssieg durchsetzen. Trotz eines guten Starts und vielversprechender Offensivaktionen von Pischelsdorf, kippten die Gäste nach einer roten Karte für den SV-Torhüter das Spiel zu ihren Gunsten und nutzten ihre Chancen effektiv aus.

Pischelsdorf nach Blitzstart nur noch zu zehnt - Gäste drehen Spiel

Die Partie begann vielversprechend für den SV Pischelsdorf, als Tobias Breitenberger in der 7. Minute nach einem gelungenen Doppelpass mit Kapitän Bernd Tödling das erste Tor des Spiels erzielte und seine Mannschaft in Führung brachte. Pischelsdorf agierte in der Anfangsphase dominant und zeigte schöne Spielzüge, die jedoch nicht immer von Erfolg gekrönt waren. Deutsch Goritz hatte zunächst Schwierigkeiten, ihre eigenen Angriffe zu vollenden und scheiterte mit einigen Chancen knapp.

Der Wendepunkt kam in der 30. Minute, als der Pischelsdorfer Torhüter Marcel Vtic die rote Karte sah, nachdem er einen durchgebrochenen Stürmer regelwidrig stoppte. Der darauffolgende Elfmeter wurde von Sandi Ceh sicher verwandelt, wodurch Deutsch Goritz zum 1:1 ausglich. Nur vier Minuten später nutzte Deutsch Goritz die Überzahl aus und ging durch Stes Njec in Führung, der nach einem Angriff über die rechte Seite traf. Ein weiterer Treffer für die Gäste wurde noch vor der Halbzeit aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt, sodass es mit einem Zwischenstand von 2:1 für Deutsch Goritz in die Pause ging.

Deutsch Goritz weiß numerische Überzahl zu nutzen

Die zweite Halbzeit begann für Pischelsdorf hoffnungsvoll, als sie direkt nach dem Wiederanpfiff durch eine Kombination von Dominik Kulmer und Sebastian Güsser eine große Chance hatten, jedoch den Abschluss nicht verwerten konnten. Pischelsdorf zeigte trotz Unterzahl Kampfgeist und hatte in der 52. Minute Pech, als ein Schuss von Dominik Kulmer nur das Aluminium traf.

In der 68. Minute nutzte Anel Hajeric einen Kopfball, um die Führung der Gäste auf 3:1 auszubauen. Deutsch Goritz setzte nach und erhöhte in der 80. Minute durch Stefan Wagner auf 4:1. Pischelsdorf steckte dennoch nicht auf und verkürzte kurz vor Schluss in der 88. Minute auf 2:4, als Bernd Tödling aus der Ferne traf. Trotz dieses Anschlusstreffers konnte Pischelsdorf das Spiel nicht drehen und musste sich am Ende geschlagen geben.

Schließlich endete das Spiel mit einem 4:2-Sieg für den USV Deutsch Goritz. Die Gäste nutzten ihre numerische Überlegenheit und ihre Chancen eiskalt aus, während Pischelsdorf trotz beherztem Einsatz und starker Moral nach der frühen roten Karte leer ausging.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Reportsipp (750 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Reportsipp mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.