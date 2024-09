SV Pischelsdorfs Trainer Waldl nach Pleite gegen Deutsch Goritz: "Ausschluss hat unser Spiel kaputt gemacht!"

Details Samstag, 31. August 2024 22:57

In der Begegnung zwischen dem SV Pischelsdorf und dem USV Deutsch Goritz in der dritten Runde der Oberliga Süd-Ost konnten sich die Gäste mit einem 4:2-Auswärtssieg durchsetzen (zum Bericht). Für die Pischelsdorfer ist es die dritte Niederlage im dritten Spiel. Christian Waldl, Trainer des Aufsteigers ärgerte sich nach dem Spiel - wir haben die Stimmen zum Spiel....

Christian Waldl (Trainer Pischelsdorf):

"Wir haben ein etwas anderes Spielkonzept gewählt und sind gut ins Spiel gekommen und konnten auch in Führung gehen! Danach hat Deutsch Goritz mehr Druck aufgebaut ohne zwingend zu werden und wir haben Kontersituationen nicht effizient zu Ende gespielt! Aber in der 30. Minute ein völlig unnötiges Black out meines Goalies, der zu einem gerechtfertigt Elfmeter und Ausschluss führte, hat unser Spiel damit kaputt gemacht! Bis zum Ende versuchte mein Team das Ergebnis zumindest offen zu halten, aber 60 Minuten in Unterzahl gegen ein gutes Team Deutsch Goritz ist eine zu große Bürde!"

Michael Rucker (Trainer Deutsch Goritz):

"Es war sehr schwieriges Spiel. Wir waren diesmal nicht so zielstrebig und konsequent im Spiel. Spielentscheidend war sicherlich der Ausschluss. Danach kontrollierten wir das Spiel und der Sieg war schlussendlich verdient. Wir sind natürlich glücklich über die drei Punkte, die wir gerne mitnehmen. Gerade in Pischelsdorf ist es nicht leicht, zu gewinnen. Die Burschen haben das gut gemacht."

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Reportsipp mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

