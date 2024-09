Fehlstart des Pöllauer Sportklubs perfekt: Heimpleite gegen FC Almenland

Details Samstag, 31. August 2024 23:08

In einem einseitigen Duell in der Oberliga Süd-Ost setzte sich der FC Almenland am Freitagabend klar mit 3:0 gegen den Pöllauer Sportklub durch. Für die Pöllauer ist das bereits die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel. Der Saisonstart ist damit in die Hose gegangen. Almenland bleibt hingegen weiter ungeschlagen und holt sich die ersten drei Punkte.

Frühe Führung durch Patrick Durlacher

Gleich zu Beginn der Partie zeigte der FC Almenland, dass sie nach Pöllau gekommen waren, um drei Punkte mitzunehmen. Bereits in der sechsten Minute gelang es Routinier Patrick Durlacher, den Ball im Netz zu versenken und sein Team in Führung zu bringen.

Der Pöllauer Sportklub versuchte, auf den frühen Rückstand zu reagieren, fand aber kaum Mittel gegen die gut organisierte Defensive des FC Almenland. Die Gäste kontrollierten das Spielgeschehen und ließen nur wenige Chancen zu. Immer wieder versuchte der Pöllauer Sportklub durch schnelle Konter zum Erfolg zu kommen, doch die Abwehr der Gäste stand sicher.

Maximilian Karrer erhöht vor der Pause

In der 31. Minute gelang dem Gast der nächste Treffer. Maximilian Karrer nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des Pöllauer Sportklubs und baute die Führung auf 2:0 aus. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken ging der FC Almenland in die Halbzeitpause, während der Pöllauer Sportklub I mit hängenden Köpfen den Platz verließ.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Der FC Almenland blieb die dominierende Mannschaft und ließ den Pöllauer Sportklub kaum zur Entfaltung kommen. Die Gastgeber versuchten zwar, den Anschluss zu erzielen, doch ihre Bemühungen blieben meist im Ansatz stecken.

Florian Karrer setzt den Schlusspunkt

In der 79. Minute sorgte Florian Karrer dann für die endgültige Entscheidung. Mit einem sehenswerten Treffer erhöhte er auf 3:0 und besiegelte damit den verdienten Sieg für den FC Almenland.

Bernd Kulmer (Trainer Pöllauer Sportklub): "Wir sind leider wieder sehr früh durch einen Individuellen Fehler in Rückstand geraten, was die Situation nicht einfacher gemacht hat. Danach haben wir jedes Mal, wenn wir zurück ins Spiel gefunden haben, durch ein Gegentor wieder einen Dämpfer bekommen. Es hat an diesem Tag an Durchschlagskraft gefehlt und der Gegner hat verdient gewonnen. Das muss man so sagen. Wir müssen weiter hart arbeiten und die drei Punkte erzwingen."

Oberliga Süd-Ost: Pöllauer Sportklub I : FC Almenland - 0:3 (0:2)

79 Florian Karrer 0:3

31 Maximilian Karrer 0:2

6 Patrick Durlacher 0:1

