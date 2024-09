USV Gnas feiert Kantersieg gegen USV Hartberg/Umgebung

Details Samstag, 31. August 2024 23:15

In einem packenden Match in der Oberliga Süd-Ost setzte sich USV Gnas eindrucksvoll gegen USV Hartberg/Umgebung durch. Nach einem Halbzeitstand von 1:1 drehte USV Gnas in der zweiten Hälfte auf und sicherte sich einen deutlichen 5:1-Sieg. Raphael Kniewallner und Stefan Thomas Strohmaier erzielten je zwei Tore.

Führung und Ausgleich in der ersten Hälfte

Von Beginn an pressten die Gnaser auf das Tor der Hartberger und ließen ihnen nur wenige Verschnaufpausen. Wenn es zu Angriffen der Gäste kam, wurden sie immer gut 30 Meter vor dem Tor verhindert. In der 18. Spielminute hieß es dann 1:0 Raphael Kniewallner schiebt das Leder nach mehreren Schüssen auf das Tor der Hartberger von Daniel Rossmann und David Fink ein. In der 31. Spielminute gab es Strafstoß für den SV Gnas, jedoch scheiterte Zimmermann am Goalie der Gäste. Kurz vor der Pause kamen die Gäste immer besser in das Spiel und erzielten in der 43. Spielminute nach einem Freistoß das 1:1.

Gnas dominiert die zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit bekamen die Zuschauer ein Powerplay der Gnaser zu sehen. Chance um Chance wurde erspielt, aber das Runde wollte zunächst nicht in das Eckige. In der 60. Spielminute gelang es den Gnasern, erneut die Führung zu erzielen. David Friedl traf nach einem Eckball zum 2:1.

Die Gnaser blieben nach dem 2:0 weiter am Drücker. In der 75. Spielminute verstummte das Gnaser-Stadion aber für einen kurzen Moment. Die Hartberger trafen nach einem schöner Hereingabe über Links zum 2:2. Der Linienschiedsrichter hob aber die Fahne. Abseits!. Es bleibt beim 2:1. Ab der 85. Spielminute ging den Gnaser aber regelrecht der Knopf auf. Innerhalb von 10 Minuten erzielten sie 3 Treffer.

Stimme zum Spiel:

Dietmar Pölzler (Sportlicher Leiter Hartberg): "Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel gegen wirklich sehr gute Gnaser. Wir hatten im Ansatz teilweise gute Aktionen, sind dann aber nicht so in das letzte Drittel gekommen wie bei den ersten beiden Spielen. Die drei Gegentore in den letzten 5 Minuten schmerzen natürlich. Im Großen und Ganzen aber ein verdienter Sieg von Gnas. Um aus diesem Stadion was zählbares mitzunehmen, muss alles perfekt zusammen passen. Ein großes Lob auch an die Verantwortlichen von Gnas, so eine Anlage und ein perfekt organisiertes Rundherum findet man in Österreich nur selten."

Oberliga Süd-Ost: Gnas : Hartberg/U - 5:1 (1:1)

92 Stefan Thomas Strohmaier 5:1

89 Raphael Kniewallner 4:1

86 Stefan Thomas Strohmaier 3:1

60 David Friedl 2:1

45 Sandro Pfeffer 1:1

18 Raphael Kniewallner 1:0

