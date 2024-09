SC St. Margarethen gewinnt Raabtal-Derby gegen TSV Kirchberg klar

Details Montag, 02. September 2024 07:34

Im prestigeträchtigen Raabtal-Derby der Oberliga Süd-Ost konnte der SC St. Margarethen an der Raab einen souveränen 3:0-Sieg gegen den TSV Kirchberg/R. einfahren. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Hausherren den Grundstein für ihren Erfolg. Trotz zahlreicher Bemühungen fanden die Gäste aus Kirchberg/R. keinen Weg, die gut organisierte Abwehr der Heimmannschaft zu durchbrechen.

Blitzstart für SC St. Margarethen

In der 12. Minute gab es die erste nennenswerte Chance für Kirchberg: Eder kam auf der linken Seite zum Schuss, doch St. Margarethens Torhüter Trummer konnte den Ball problemlos halten. Kurz darauf, in der 15. Minute, ging St. Margarethen in Führung. Nach einem Freistoß aus etwa 35 Metern von der linken Seite traf Marcello Hofer mit einem hohen Schuss in die lange Ecke – Hödl im Tor von Kirchberg konnte den Ball nur noch an die Stange lenken, von wo aus er ins Tor sprang. Ein Traumtor zum 1:0 für die Heimmannschaft.

Kirchberg reagierte prompt und startete einen Angriff über die linke Seite. Eine flache Hereingabe erreichte Puchner, dessen Schuss aus kurzer Distanz an die Stange prallte. Der Abpraller kam zu Unterweger an der 16-Meter-Linie, der einen Verteidiger umspielte, doch sein Schuss traf nur die Querlatte – großes Pech für die Gäste.

In der 25. Minute war es erneut St. Margarethen, das gefährlich wurde. Nach einem Angriff über die rechte Seite kam eine Flanke zu Wotolen an der 16-Meter-Linie, dessen Schuss jedoch knapp am linken Kreuzeck vorbeiging. In der 33. Minute belohnte sich St. Margarethen erneut: Ein weiter Abschlag von Torhüter Trummer landete bei Wotolen, der sich zwischen zwei Verteidigern durchsetzte und aus etwa 11 Metern zum 2:0 einnetzte.

Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, hatte Brandner die nächste große Chance für St. Margarethen. Er wurde gut freigespielt und zog aus halbrechter Position ab, doch Kirchbergs Torhüter Hödl konnte den Ball erneut an die Stange lenken. Die Heimmannschaft ging mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause, da sie insgesamt besser im Spiel war.

Effiziente Chancenverwertung der Heimmannschaft

In der zweiten Halbzeit versuchte Kirchberg, zurück ins Spiel zu finden, und hatte mehr Spielanteile. St. Margarethen verteidigte jedoch stark und ließ nur wenige Chancen zu. In der 71. Minute kam es zu einer weiteren gefährlichen Szene: Hofer Alessandro schoss aus dem linken Strafraum, doch sein Schuss wurde abgefälscht und ging knapp an der rechten Stange vorbei.

Kirchberg hatte in der Schlussphase noch zwei gute Möglichkeiten. In der 82. Minute verfehlte ein Freistoß von Eder knapp das Tor, und in der 90. Minute setzte Puchner einen Freistoß aus etwa 25 Metern an die linke Stange – wieder kein Glück für die Gäste.

Den Schlusspunkt setzte St. Margarethen in der Nachspielzeit. Tunst erkämpfte sich am Mittelkreis den Ball, sah den gegnerischen Torhüter zu weit vor dem Tor stehen und überlupfte ihn gekonnt zum 3:0-Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): "Leider sind wir heute schwer ins Spiel gekommen und konnten an die Leistungen der letzten Speile nicht anknüpfen. Margarethen hat es sehr gut gemacht und am Ende verdient gewonnen.“

Jakob Färber (Trainer St. Margarethen): "Das ist ein Derbysieg und immer etwas Besonderes. Es war eine super Leistung der Männer, die wirklich über 90 Minuten alles gegeben haben, den Plan perfekt umgesetzt haben und hochverdient gewonnen haben."

Oberliga Süd-Ost: St. Margarethen : Kirchberg/R. - 3:0 (2:0)

94 Marcel Tunst 3:0

33 Thomas Wotolen 2:0

16 Marcello Hofer 1:0

Details

