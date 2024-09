Aufsteiger SVU Ilztal knackt SV Krottendorf vor eigenem Publikum

Details Montag, 02. September 2024 18:26

In einem intensiven und hart umkämpften Spiel musste sich der SV Krottendorf am Ende knapp mit 2:3 gegen den SVU Ilztal geschlagen geben. Die Gäste gingen früh in Führung und konnten diese trotz eines späten Aufbäumens der Heimelf über die Zeit retten. Aufsteiger Ilztal bleibt somit weiterhin ungeschlagen, während Krottendorf die zweite Niederlage der Saison hinnehmen musste. Ilztal führt damit die Tabelle nach drei Spieltagen an - wer hätte sich das gedacht.

Ilztal startet stark

Bereits in der 14. Minute konnte der SVU Ilztal den ersten Treffer der Partie erzielen. Marco Schmallegger, der in dieser Saison bereits mehrfach getroffen hat, brachte die Gäste in Führung. Nach einem schönen Spielzug über Flatschacher und Spreitzhofer schloss Schmallegger gekonnt ins lange Eck ab.

Der SV Krottendorf hatte jedoch auch seine Chancen. Schon vor der Führung der Gastgeber vergab Krottendorf eine gute Möglichkeit, als der Torwart von Ilztal, Wenig, einen Schuss stark zur Ecke klären konnte. Im Verlauf der ersten Halbzeit hatte Krottendorf immer wieder Möglichkeiten, jedoch scheiterten sie entweder am Schlussmann von Ilztal oder am eigenen Unvermögen.

Kurz vor der Halbzeitpause kam es noch zu einer weiteren Möglichkeit für Ilztal, die jedoch nicht genutzt wurde. Die erste Halbzeit endete somit mit einer knappen 1:0 Führung für die Gäste.

Spannung in der zweiten Halbzeit

In der 61. Minute konnte Ilztal die Führung auf 2:0 ausbauen. Rene Flatschacher verwandelte einen Elfmeter souverän ins linke untere Eck. Es war ein emotionaler Moment für Flatschacher, der sich gegen seinen Ex-Klub sehr zurückhaltend jubelte.

Doch Krottendorf gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 73. Minute wurde ihr Einsatz belohnt, als Robin Flechl mit einem Schuss aus der Drehung vom Sechszehner den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Dies gab der Heimmannschaft neuen Mut und das Spiel wurde zunehmend intensiver.

Ilztal schaffte es jedoch, die Führung erneut auszubauen. In der 86. Minute war es erneut Marco Schmallegger, der das 3:1 erzielte. Es war ein wichtiger Treffer für die Gäste, da Krottendorf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne warf.

Dramatisches Ende

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit wurde es noch einmal dramatisch. Ilztal musste nach einem Zweikampf in Unterzahl weiterspielen, da Flatschacher verletzt vom Platz musste und alle Wechsel bereits vorgenommen waren. Dies nutzte Krottendorf aus und erzielte in der 90. Minute durch Nico Mandl den erneuten Anschlusstreffer zum 2:3. Die Vorlage kam von Flechl, und Mandl schoss aus sieben Metern ins Tor.

Obwohl Krottendorf in den verbleibenden Minuten alles nach vorne warf, reichte es am Ende nicht mehr für den Ausgleich. Nach vier Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie und Ilztal konnte sich über einen knappen 3:2 Sieg freuen. Die Gäste blieben somit weiterhin ungeschlagen, während Krottendorf eine knappe und bittere Niederlage hinnehmen musste.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gösslbauer (Spieler Krottendorf): "Wir müssen uns im Moment alles sehr hart erarbeiteten. Leider werden wir hinten für jeden kleinen Fehler bestraft und im Abschluss fehlt uns leider das nötige Glück. Wir brauchen im Moment einfach zu viele Chancen und uns fehlt die Leichtigkeit vom vergangen Jahr. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Alle betreiben einen extremen Aufwand. Wir werden weiter hart arbeiten und das Glück wird auch wieder auf unsere Seite zurück kehren."

Oberliga Süd-Ost: Krottendorf : SVU Ilztal - 2:3 (0:1)

95 Nico Mandl 2:3

86 Marco Schmallegger 1:3

73 Robin Flechl 1:2

61 Rene Flatschacher 0:2

14 Marco Schmallegger 0:1

Details

