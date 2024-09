SV Hochwechsel Waldbach gewinnt Krimi gegen Dietersdorfer USV Loipersdorf

Details Montag, 02. September 2024 18:33

Der SV Hochwechsel Waldbach konnte in einem spannenden Spiel gegen den Dietersdorfer USV Loipersdorf mit 3:2 siegreich hervorgehen. Nach einer komfortablen 2:0-Führung zur Halbzeit entwickelte sich die Partie in der zweiten Hälfte noch zu einem packenden Krimi, nachdem die Gäste aus Dietersdorf/Loipersdorf noch einmal aufholten.

Frühe Führung für SVH Waldbach

Bereits in der 6. Minute gelang Christian Schneeberger das erste Tor der Partie, als er einen gut herausgespielten Angriff erfolgreich abschloss. In der 26. Minute war es dann ein perfekter Steilpass von Posch auf Kous, der eine große Chance für Waldbach einleitete. Zwar konnte Kous den Ball nicht im Tor unterbringen, doch nur drei Minuten später, in der 29. Minute, erhöhte Felix Kittinger auf 2:0 für SVH Waldbach. Die Heimmannschaft dominierte das Geschehen, während die Gäste Schwierigkeiten hatten, in ihren Rhythmus zu finden.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann zugunsten der Gastgeber. In der 50. Minute führte ein missglückter Rückpass von Kaiser zu einer gefährlichen Situation, die Vukmanic nutzte, um den Ball wuchtig im rechten Eck zu platzieren und den Vorsprung auf 3:0 auszubauen.

Doch Dietersdorf/Loipersdorf gab sich nicht geschlagen. In der 53. Minute konnte der Keeper von Waldbach einen gefährlichen Abschluss von Karoly noch entschärfen, aber die Gäste kamen immer besser ins Spiel. In der 65. Minute köpfte Jakob Janser nach einem Corner den Ball ungehindert ins Netz und verkürzte auf 3:1. Nur sieben Minuten später, in der 72. Minute, gelang Alex Kanalas nach einem präzisen Querpass von Tieber ein weiteres Tor für Dietersdorf/Loipersdorf, womit es plötzlich nur noch 3:2 stand.

In der 76. Minute setzte Tieber einen Volleyschuss knapp über das Tor, und in der 81. Minute scheiterte Schneeberger nur knapp am Verteidiger, der den Ball auf der Linie klärte. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit, in der 90. Minute, verpasste SVH Waldbach eine Gelegenheit nach einem Konter, während Dietersdorf/Loipersdorf noch einen gefährlichen Angriff startete.

Stimme zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Ich habe geglaubt, dass ich im Fußball alles erlebt habe. Das heutige Spiel hat mir wieder was anderes bewiesen. Ein Spiel, in dem wir sieben Großchancen fahrlässig vergeben haben, zudem zwei mal nur die Stange trafen. Aufgrund der vergebenen Torchancen wurde es im Endeffekt noch einmal ein ganz enges Spiel bis zum Schluss. Ein wirklich emotionales Spiel, das an Dramatik fast nicht zu überbieten ist. Wir freuen uns über die 3 Heimpunkte und reisen nächste Woche mit viel Selbstvertrauen nach Kirchberg."

Oberliga Süd-Ost: Waldbach : DUSV - 3:2 (2:0)

74 Alex Kanalas 3:2

67 Jakob Janser 3:1

51 Tin Vukmanic 3:0

29 Felix Kittinger 2:0

6 Christian Schneeberger 1:0

