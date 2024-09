Packendes Unentschieden zwischen SV Frannach und SV Anger

Details Montag, 02. September 2024 14:52

Der SV Frannach traf am Sonntag auf den SV Anger. Es war ein Spiel der dritten Runde in der Oberliga Süd-Ost. Beide Teams wollten unbedingt drei Punkte einfahren, daraus wurde aber nichts, denn das Match endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Frannach startet stark

In der 3. Minute retteten die Frannacher bereits mit einer tollen Aktion in letzter Sekunde. Die Gäste aus Anger spielten weiter mutig nach vorne und verfehlten das Tor in der 4. und 7. Minute nur knapp.

In weiterer Folge werden die Frannacher aktiver und übernehmen langsam die Kontrolle, für Treffer reicht es aber nicht. Einmal ist man mit einem Distanzschuss erfolgreich, doch der Schiedsrichter pfeift wegen Abseits ab. Kurz stand es dann aber doch 1:0 für die Heimischen. Vito Gorza schloss in der 45. Minute gekonnt ab und brachte den SV Frannach mit 1:0 in Führung.

Aufholjagd der Gäste

Die zweite Halbzeit begann mit besseren Angerern, doch zunächst war es wieder Frannach, die das Spiel bestimmten. In der 63. Minute konnte ein gefährlicher Angriff der Gastgeber gerade noch abgewehrt werden.

In der 69. Minute erhöhte Christofer Koschatzky nach einer Traumflanke auf 2:0 für Frannach. Es schien, als hätten die Gastgeber das Spiel unter Kontrolle. Doch die Gäste aus Anger gaben nicht auf und kamen in der 76. Minute durch einen perfekten Freistoß von Alexander Kreimer zum Anschlusstreffer.

Der Druck der Gäste nahm zu, und in der 84. Minute war es erneut Alexander Peter Pötz, der nach einer Ecke zum 2:2 einköpfte. Damit haben die Angerer tatsächlich von 0:2 auf 2:2 gestellt. In der Schlussphase war Anger drauf und dran, das Spiel endgültig zu drehen, doch der Goalie verhinderte mit einer tollen Parade den möglichen Siegtreffer der Gäste. Das Spiel endete schließlich nach 95 Minuten mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Markus Haubenwallner (Sportlicher Leiter Frannach): "75 Minuten lang ließen wir praktisch defensiv nichts zu, führten verdient 2:0 und bekamen dann aus 2 Standardsituationen 2 Tore. Am Ende hatten wir großes Glück, da unser Tormann eine riesige Chance parierte und Anger dann sogar noch die Innenstange traf. Somit geht die Punkteteilung in Ordnung, auch wenn der Spielverlauf für uns sehr unglücklich war, denn auch eine Niederlage wäre noch möglich gewesen."

Oberliga Süd-Ost: Frannach : Anger - 2:2 (1:0)

84 Alexander Peter Pötz 2:2

76 Alexander Kreimer 2:1

69 Christofer Koschatzky 2:0

45 Vito Gorza 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.