5:1! Pöllauer Sportklub gelingt gegen SV Pischelsdorf Befreiungsschlag

In der 4. Runde der Oberliga Süd-Ost trafen der Pöllauer Sportklub I und der SV Wirtschaft Pischelsdorf aufeinander. Beide Klubs hatten die ersten drei Saisonspiele verloren und waren schon unter Druck. Den Pöllauern gelang nun der Befreiungsschlag in Form eines 5:1-Kantersieges.

Frühe Führung durch Pöllau

Bereits nach wenigen Minuten konnte der Pöllauer Sportklub I das erste Ausrufezeichen setzen. In der 18. Minute gelang es David Kitting-Muhr, den Ball im Netz der Gäste zu versenken und sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff legte Pöllau nach. In der 45. Minute erhöhte Benedikt Gesslbauer auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Führung zur Pause. Pischelsdorf fand in der ersten Halbzeit kaum Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Pöllauer und musste mit einem Rückstand in die Kabine gehen.

Tore am laufenden Band

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dynamisch wie die erste endete. Bereits in der 47. Minute traf Jan Mauerhofer zum 3:0 für den Pöllau. In der 52. Minute konnte der SV Pischelsdorf jedoch ein Lebenszeichen von sich geben. Paul Rechling erzielte den Anschlusstreffer zum 3:1 und brachte kurzzeitig Hoffnung zurück in die Reihen der Gäste. Doch diese Hoffnung wurde nur wenige Minuten später wieder zerstört.

Rene Almbauer stellte in der 59. Minute den alten Abstand wieder her, als er zum 4:1 traf. Die Pischelsdorfer schienen nun endgültig geschlagen, während die Pöllauer weiter drückten und auf weitere Tore aus waren. Den Schlusspunkt setzte schließlich Rene Kainer, der in der 63. Minute das 5:1 für die Heimmannschaft erzielte. Damit war das Spiel endgültig entschieden und die letzten Minuten plätscherten ohne weitere Höhepunkte vor sich hin.

Stimme zum Spiel:

Christian Waldl (Trainer Pischelsdorf): "Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute in diesem Spiel das unterlegene Team! Der Sieg in dieser Höhe auch gerechtfertigt!"

Oberliga Süd-Ost: Pöllauer Sportklub I : Pischelsdorf - 5:1 (2:0)

63 Rene Kainer 5:1

59 Rene Almbauer 4:1

52 Paul Rechling 3:1

47 Jan Mauerhofer 3:0

46 Benedikt Gesslbauer 2:0

18 David Kitting-Muhr 1:0

