SVH Waldbach rettet in Minute 94 Punkt gegen TSV Kirchberg/R.

In einem spannenden Spiel der vierten Runde der Oberliga Süd-Ost trennte sich der TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. und der SV Hochwechsel Waldbach mit einem 2:2-Unentschieden. Das Spiel hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem. Trotz eines frühen Rückstands kämpfte sich der TSV Kirchberg/R. zurück ins Spiel, bevor SVH Waldbach in letzter Minute den Ausgleich erzielte.

Eigentor bringt Waldbach in Führung

Die Partie begann mit einem unglücklichen Ereignis für die Hausherren. In der 25. Minute unterlief dem TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. ein Eigentor, als Fabian Hofer den Ball ins eigene Netz beförderte. Damit ging der SV Hochwechsel Waldbach mit 1:0 in Führung. Doch der TSV Kirchberg/R. ließ sich davon nicht entmutigen und zeigte eine starke Reaktion. In der 35. Minute gelang Samuel Höfler der wichtige Ausgleich zum 1:1. Ein präziser Schuss aus kurzer Distanz ließ dem Torhüter von SVH Waldbach keine Chance.

Kirchberg/R. dreht das Spiel – Waldbach schlägt zurück

Nur neun Minuten später, kurz vor der Halbzeitpause, ging der TSV Kirchberg/R. durch ein Tor von Christoph Rabl mit 2:1 in Führung. Rabl nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste aus und brachte sein Team mit einem platzierten Schuss in Front. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen.

Nach der Pause drängte SVH Waldbach auf den Ausgleich, doch die Defensive des TSV Kirchberg/R. stand zunächst sicher. Das Spiel wurde zunehmend intensiver und beide Mannschaften kämpften um jeden Ball. Die Spannung hielt bis in die Nachspielzeit an. Dann war es schließlich Josip Zeba, der für den SV Hochwechsel Waldbach den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 erzielte. Ein gut herausgespielter Angriff führte zu einer Flanke in den Strafraum, wo Zeba den Ball per Kopf ins Netz beförderte und damit seinem Team einen Punkt sicherte.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): "Es war spielerisch ein sehr gutes Spiel. Waldbach hat eine sehr gute Mannschaft die immer gefährlich ist. In der ersten Halbzeit war es ein sehr offenes Spiel, wo wir früh in Rückstand geraten sind aber dann viel besser ins Spiel gekommen sind und kurz vor der Pause das 2:1 gemacht haben. In der zweiten Halbzeit haben wir es verabsäumt, nach vielen Möglichkeiten das dritte Tor zu machen und das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Umso bitterer ist es in der 94. Minute durch einen Lucky Punch den Ausgleich zu bekommen."

Oberliga Süd-Ost: Kirchberg/R. : Waldbach - 2:2 (2:1)

94 Josip Zeba 2:2

44 Christoph Rabl 2:1

35 Samuel Höfler 1:1

25 Eigentor durch Fabian Hofer 0:1

