Spannendes Remis zwischen SV Anger und Überraschungsteam SVU Ilztal

Ein packendes Spiel endete mit einem Unentschieden zwischen SV Anger und SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal in der vierten Runde der Oberliga Süd-Ost. Beide Mannschaften kämpften beherzt, doch am Ende teilten sie sich die Punkte.

Torlose erste Halbzeit

Beide Teams hatten unterschiedliche Vorraussetzungen: Während die Gastgeber von SV Anger auf einen Heimsieg hofften, um ihre bislang etwas durchwachsene Saison in die richtige Richtung zu lenken, reiste Aufsteiger SVU Ilztal als Tabellenführer nach Anger und wollte seine dominante Form beibehalten.

Die Defensive beider Mannschaften stand stabil und ließ kaum Raum für gefährliche Angriffe. Obwohl SVU Ilztal als offensivstarke Mannschaft bekannt ist, gelang es ihnen nicht, ihre Angriffe erfolgreich zu Ende auszuführen. Die Hausherren vom SV Anger wiederum zeigten zwar Ansätze, doch auch ihnen fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann mit mehr Energie und Zielstrebigkeit von beiden Seiten. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Tore fielen. In der 51. Minute erzielte Roland Kober vom SV Anger das 1:0. Kober nutzte eine Lücke in der Defensive von SVU Ilztal und brachte sein Team in Führung.

Der Druck auf die Gäste wuchs, doch sie ließen sich nicht entmutigen. Bereits zehn Minuten später, in der 61. Minute, gelang Julian Höfler von SVU Ilztal der Ausgleich zum 1:1 per Elfmeter.

In den verbleibenden Minuten schenkten sich beide Mannschaften nichts. SV Anger und SVU Ilztal kämpften um jeden Ball, doch keine der beiden Mannschaften konnte den entscheidenden Treffer erzielen.

Stimme zum Spiel:

Nico Redolfi (Trainer Anger): "Ein Spiel, das viel versprach - am Ende sind wir einiges schuldig geblieben! Nach dem 1:0 hätten wir den Sack zumachen müssen, das ist uns leider nicht gelungen! Am Ende war es dann irgendwo auch ein glückliches Remis nach dem Ausgleich von Ilztal, Ilztal steht nicht um sonst vorne in der Tabelle. Nach dem Derby ist bei uns bereits vor dem Derby - kommende Woche wartet der SV Krottendorf und da werden wir auswärts definitiv eine Schippe drauflegen müssen!"

Oberliga Süd-Ost: Anger : SVU Ilztal - 1:1 (0:0)

61 Julian Höfler 1:1

51 Roland Kober 1:0

