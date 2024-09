Derbykracher: USV Gnas triumphiert beim USV Deutsch Goritz und übernimmt Tabellenführung

Details Samstag, 07. September 2024 21:23

Im Rahmen der 4. Runde in der Oberliga Süd-Ost kam es am Samstagabend im Adolf-Leber-Stadion zum Derbykracher des Unterliga-Aufsteigers USV Deutsch Goritz mit dem Landesliga-Absteiger USV Gnas. Während die Schützlinge von Michael Rucker bis dato mit sieben Zähler ungeschlagen dastanden, verweilten die Mannen von Christian Puntigam im Vorfeld mit sechs Punkten in der Verfolgerposition und übernehmen nun ob eines 3:1-Auswärtssieges in numerischer Unterzahl gar die Tabellenführung. 550 Zuschauer waren bei idealen äußeren und ausbaufähigen Rasen-Bedingungen mit dabei.

Blitzstart der Gäste, dann drei Tore binnen fünf Minuten - Gnas zur Pause in Front

Die Partie hielt für den USV Gnas einen wahren Traumstart bereit, sollte der Gast bereits in Minute zwei erstmals jubelnd abdrehen dürfen: Leonhard Kaufmann nutzte einen perfekten Querpass von der rechten Flanke und schob den Ball an der zweiten Stange unbewacht über die Linie.

Der USV Deutsch Goritz versuchte, sich von dem frühen Rückstand nicht beeindrucken zu lassen und gestaltete die temporeiche Anfangsphase in der Folge weitestgehend ausgeglichen, doch in der 17. Minute schlug der Landesliga-Absteiger dann ein zweites Mal höchst effizient zu. Ein herrlicher, langer Abschlag von Torhüter Ralf Pripfl auf die halbrechte Seite wurde von Daniel Rossmann aufgenommen, der aus schwierigem Winkel per Innenstange ins lange Eck zum 0:2 traf.

Die Hausherren waren bemüht, sich zu wehren, und wurden nur Augenblicke nach dem zweiten Gegentreffer mit dem Anschlusstor belohnt: Ein Rückpass von Daniel Zimmermann, den Torhüter Ralf Pripfl auf dem schwer zu bespielenden Untergrund durchrutschen ließ, mündete im 1:2. Doch die Freude im heimischen Lager währte nur kurz, denn in der 22. Minute stellte Marco Trummer den Zwei-Tore-Vorsprung für die Gäste wieder her. Nach einem Eckball von Daniel Rossmann setzte er sich im Kopfballduell durch und drückte die Kugel wuchtig zum 1:3 über die Linie.

Hernach entwickelte sich ein kurzweiliger Schlagabtausch auf den letzten Metern des ersten Durchganges, in dem der Gastgeber kurz vor dem Seitenwechsel nochmals die Initiative ergriff, aus einigen brauchbaren Vorstößen jedoch kein Kapital schlagen konnte. Mit einem 1:3 ging es in die Kabinen.

Deutsch Goritz wehrt sich und vergibt in Überzahl Chancen auf Anschlusstor

Direkt nach Wiederbeginn versuchte der USV Deutsch Goritz mit einer Vielzahl an Nadelstichen, dem Schlager nochmals richtig einzuheizen. Meistermacher Michael Rucker und die Seinen hatten einige gute Chancen vorzufinden, während sich die Gäste in dieser Phase primär auf die kompakte Defensivarbeit fokussierten.

Die Partie wurde zunehmend ruppiger und bekam die gewohnte Derby-Härte verliehen. In der 61. Minute führte ein Foulspiel zur Gelb-Roten Karte für Philipp Stuber Hamm vom USV Gnas. Die Gäste mussten fortan in Unterzahl agieren, da der Defensivmann nach seiner ersten gelben Karte eine Viertelstunde zuvor bereits seinen zweiten Ausschluss heuer zu verschmerzen hatten, verteidigten jedoch weiterhin geschickt und lauerten auf Konter.

Eine der besten Gelegenheiten für das Heim-Team bot sich Kristian Kraus in der 65. Minute, doch sein Abschluss von halblinks wurde abgefälscht und landete im Außennetz. Trotz weiterer Bemühungen und einiger vorzeigbarer Möglichkeiten, wie etwa durch Anel Hajric in der 71. und 73. Minute, gelang es dem USV Deutsch Goritz auch zur Einkehr in die Schlussphase nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen.

Die Nachspielzeit betrug fünf Minuten, doch trotz aller Bemühungen der Hausherren, dem Match nochmals mehr Brisanz zu verleihen, blieb es beim 1:3-Endstand. Der USV Gnas sicherte sich damit den dritten Sieg im vierten Spiel und übernimmt für den Moment den "Platz an der Sonne" in der Oberliga-Tabelle.

Stimmen zum Spiel

Christian Puntigam (Trainer USV Gnas): "Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Viel Teamgeist, viel Einsatz, viel Feuer, drei schöne Tore in einem Derby. Wir sind gut gestartet und wollen so weitermachen. Ich bin echt sehr stolz und glücklich mit und für die Jungs und ich freue mich, auf die nächste Woche, auf jedes Training und das nächste Spiel."

Michael Rucker (Trainer USV Deutsch Goritz): "Wir sind mit einem sehr unglücklichen Spielverlauf in das Spiel gestartet. Die ersten 30 Minuten gehörten ganz klar den Gnasern. In den letzten 15 Minuten in der ersten Halbzeit haben wir uns dann gefangen und auch unsere Chancen gehabt. Zweite Hälfte war dann viel besser von uns, jedoch konnten wir unsere wenigen Chancen nicht nutzen. Dann wäre es vielleicht nochmal spannend geworden. Wenn man gegen Gnas etwas mitnehmen möchte, braucht es zwei gute Halbzeiten und das haben wir leider nicht geschafft. Sie waren einfach abgebrühter und der Sieg geht schlussendlich völlig in Ordnung."

Deutsch Goritz: Lukas Winter, Daniel Maitz, Fabian Hirtl, Anel Hajric, Christoph Fink, Stefan Wagner, Kristian Kraus, Sandi Ceh, Stres Nejc, Dejan Radakovic, Julian Puntigam (K)



Ersatzspieler: Christoph Haas, Sebastian Wolf, Sebastian Tscherner, Maximilian Puntigam, Lukas Augustin, Jan Laffer

Gnas: Ralf Pripfl - Marco Trummer, Rene Wagist, Daniel Zimmermann, Philipp Stuber Hamm - Daniel Rossmann, David Friedl, Marc Pöllitsch, David Fink - Raphael Kniewallner (K), Leonhard Kaufmann



Ersatzspieler: Michael Sammer, Lukas Kaufmann, Gabriel Puntigam, Thomas Suppan, Stefan Thomas Strohmaier, Tobias Kölli

Oberliga Süd-Ost: Deutsch Goritz : Gnas - 1:3 (1:3)

22 Marco Trummer 1:3

19 Eigentor durch Daniel Zimmermann 1:2

17 Daniel Rossmann 0:2

2 Leonhard Kaufmann 0:1

