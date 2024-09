FC Almenland feiert klaren Sieg über SV Krottendorf

Details Sonntag, 08. September 2024 00:00

In einer spannenden Partie der vierten Runde der Oberliga Süd-Ost konnte der FC Almenland einen verdienten 2:0-Sieg gegen den SV Krottendorf einfahren. Während die erste Halbzeit noch ohne Tore blieb, sorgten in der zweiten Hälfte Luca Durlacher und Maximilian Karrer für die entscheidenden Treffer.

Torlose erste Halbzeit

Zu Beginn des Spiels agierten beide Teams vorsichtig und defensiv geprägt. Ein erster Höhepunkt folgte in der 15. Minute, als Krottendorf eine riesige Chance hatte, die jedoch kläglich vergeben wurde. Der FC Almenland ließ sich davon nicht beirren und kam in der 14. Minute zu einer ersten Annäherung an das Tor der Gäste.

Die erste Halbzeit blieb ansonsten unspektakulär. Beide Mannschaften konzentrierten sich mehr auf die Defensive. Krottendorf zeigte eine starke Abwehrleistung, wie eine gute Kläraktion in der 27. Minute zeigte. Die Teams gingen mit einem 0:0 in die Kabinen, begleitet von einer beeindruckenden Halbzeitshow.

Spannende zweite Halbzeit und die Entscheidung in der Nachspielzeit

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel an Fahrt auf. Schon in der 46. Minute sorgte eine elfmeterverdächtige Szene für Aufregung, doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. In der 63. Doch in der 76. Minute folgte der erlösende Moment für den FC Almenland: Luca Durlacher erzielte das 1:0, wenn auch aus abseitsverdächtiger Position. Dieser Treffer setzte neue Energien frei und das Spiel gewann an Intensität.

Die letzten Minuten des Spiels wurden durch mehrere kontroverse Entscheidungen des Schiedsrichters geprägt. Doch der FC Almenland ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und sicherte in der 90. Minute den Sieg endgültig: Maximilian Karrer verwandelte einen sicheren Elfmeter zum 2:0. Die Nachspielzeit von vier Minuten änderte nichts mehr am Spielstand, und das Spiel endete mit einem verdienten 2:0-Sieg für den FC Almenland.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gösslbauer (Spieler Krottendorf): "Almenland hat absolut in diese Höhe verdient gewonnen. Nichtsdestotrotz werden wir weiter arbeiten. Uns fehlt im Moment das Erfolgserlebnis und die Durchschlagskraft vorne."

Oberliga Süd-Ost: FC Almenland : Krottendorf - 2:0 (0:0)

94 Maximilian Karrer 2:0

76 Luca Durlacher 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.