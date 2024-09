Last-Minute-Sieg für SC St. Margarethen/R. gegen USV Hartberg/U.

Details Sonntag, 08. September 2024 13:55

In einem packenden Spiel in der Oberliga Süd-Ost sicherte sich der SC St. Margarethen/R. in der letzten Minute einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den USV Hartberg/U.. Während die Hausherren bereits früh in Führung gingen und diese lange verteidigen konnten, drehten die Gäste das Spiel in einer dramatischen Schlussphase.

Frühe Führung für USV Hartberg/U.

Der USV Hartberg/U. startete schwungvoll in die Partie und konnte bereits in der dritten Spielminute das erste Tor erzielen. Nach einem Abpraller war es Niklas Mogg, der eiskalt zur Stelle war und den Ball zum 1:0 ins Netz schob. Dies setzte den SC St. Margarethen/R. unter Druck, doch die Gäste ließen sich nicht entmutigen und kämpften sich ins Spiel zurück.

In der neunten Minute kam der SC St. Margarethen/R. dem Ausgleich sehr nahe, als ein Kopfball an die Latte klatschte. Nur drei Minuten später hatten die Gäste erneut Pech, als ein weiterer Schuss nur die Querlatte traf. Die Hausherren hatten in dieser Phase Glück, dass sie ihre Führung behalten konnten.

Doch auch der USV Hartberg/U. hatte seine Chancen. In der 23. Minute traf Jakob Mogg nur das Aluminium und verpasste somit die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Die erste Halbzeit endete mit dem Stand von 1:0, wobei beide Teams weiterhin auf den nächsten Treffer drängten.

Dramatische Schlussphase bringt die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste, doch es dauerte bis zur Schlussphase, bevor die Zuschauer die nächsten Höhepunkte erlebten. Der SC St. Margarethen/R. drängte auf den Ausgleich, und in der 88. Minute schien es zunächst, als hätten sie den Ausgleich erzielt. Doch das Tor wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Nur eine Minute später, in der 89. Minute, war es dann endlich soweit: Marcel Tunst erzielte den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1 für den SC St. Margarethen/R.. Doch die Gäste wollten mehr und setzten weiterhin alles auf eine Karte. In der Nachspielzeit kam es dann zum alles entscheidenden Moment.

In der 90. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für den SC St. Margarethen/R.. Stefan Horvath trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:1. Die Gäste hatten das Spiel innerhalb weniger Minuten gedreht und lagen nun in Führung. Der USV Hartberg/U. versuchte in den verbleibenden Minuten alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr des SC St. Margarethen/R. stand sicher.

Stimme zum Spiel:

Jakob Färber (Trainer St. Margarethen): "Auch wenn die zwei Treffer so spät gefallen sind und wir so gewonnen haben, waren es trotzdem die besten 90 Minuten in diesem Jahr. Und im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg!

Großes Lob an die Mannschaft! Das war stark!"

Oberliga Süd-Ost: Hartberg/U : St. Margarethen - 1:2 (1:0)

94 Stefan Horvath 1:2

89 Marcel Tunst 1:1

3 Niklas Mogg 1:0

